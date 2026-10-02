Hacker Rui Pinto đánh sập Man.City

70 TRIỆU TÀI LIỆU

Vào năm 2018, một người Bồ Đào Nha tên là Rui Pinto cung cấp cho tờ báo Der Spiegel của Đức 70 triệu tài liệu thuộc lĩnh vực kinh doanh bóng đá. Pinto năm nay 37 tuổi, là fan của CLB Porto, từng lập trang web Football Leaks vào năm 2015, với mục đích mà theo anh là "mở ra những góc khuất trong bóng đá".

Niềm vui sẽ không còn nếu Man.City bị tòa án tuyên có tội Ảnh: AFP

Từ nội dung những email liên quan đến việc kinh doanh bóng đá của Man.City mà Pinto xâm nhập được, Der Spiegel tung "bom tấn", công bố cả một chuỗi gian lận có hệ thống, cho thấy Man.City đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định công bằng tài chính của UEFA. Ngay lập tức UEFA điều tra sự việc và cấm Man.City tham gia các cúp châu Âu trong 2 mùa bóng (vào năm 2020). Man.City khiếu nại ở Tòa án thể thao CAS và thắng kiện, nên scandal tạm thời khép lại.

Khi cung cấp tài liệu cho tờ Der Spiegel, Rui Pinto đang ở Hungary. Tất nhiên kho dữ liệu khổng lồ trong tay anh không chỉ gồm mỗi chuyện gian lận của Man.City. Anh từng bị tuyên án treo 6 tháng tại Pháp vì xâm nhập email của CLB PSG. Anh cũng từng bị cảnh sát Hungary bắt giữ. Ngay trong năm nay, Pinto cũng bị tạm giữ và ra tòa ở Bồ Đào Nha vì 241 cáo buộc liên quan tội xâm nhập email trái phép.

Danh sách nạn nhân của Rui Pinto kéo dài từ các hãng luật, quan tòa, quan thuế cho đến hầu hết cơ quan quản lý thể thao và các CLB nổi tiếng. Tùy quan điểm, người ta có thể xem anh là một… kẻ cắp thuần túy, hoặc là người hùng chống lại những sự gian lận. Trong vụ án mới đây nhất, anh được tòa án ở Bồ Đào Nha tha bổng (tháng 4.2026). Lâu nay anh được cảnh sát Bồ Đào Nha đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, với các chi tiết đặc sắc không thua gì phim của Hollywood.

Ngày 30.9 vừa qua, chương trình bảo vệ Pinto của chính quyền Bồ Đào Nha đã kết thúc. Anh được khuyến cáo là hãy thận trọng và tạm xa lánh không gian mạng.

K Ỳ NÀY M AN .C ITY KHÔNG THỂ TRÔNG CẬY VÀO CAS

Nói một cách nôm na, tội của Man.City giống như là rửa tiền trong bóng đá. Từ mùa bóng 2009 - 2010 đến mùa 2017 - 2018, Man.City công bố sổ sách cho thấy họ nhận 949,94 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ. Kỳ thực, giới tài trợ chỉ chi 119,25 triệu bảng. Còn lại các ông chủ đội bóng "tự tài trợ" 830,69 triệu bảng. Có nghĩa là Man.City rửa hơn 830 triệu bảng vốn là tiền túi của các ông chủ thành tiền hợp lệ để hoạt động đúng với quy định công bằng tài chính của các cơ quan quản lý bóng đá. Tiền mua sắm ngôi sao, trả lương cầu thủ từ đó mà ra, và Man.City từ chỗ tầm thường ngay trong làng bóng Anh trở thành CLB vào loại mạnh nhất châu Âu.

Vì sao Man.City từng thắng UEFA tại Tòa CAS, nhưng kỳ này coi như "chết chắc" (vấn đề chỉ là bao giờ và bị xử nặng đến đâu)? Bởi bóng đá Anh có quy định riêng mà mọi CLB đều đã ký thỏa thuận: mọi tranh cãi trong bóng đá Anh sẽ chỉ được xét xử ở Anh và Xứ Wales theo pháp luật Anh. Trong phần đầu của scandal này, một ủy ban độc lập gồm 3 người đã tiếp nhận cáo buộc, nghe các bên giải trình, và đưa ra những kết luận vừa qua (Man.City dính đến 114 tội). Giờ đến phần hai: Man.City chống án. Một ủy ban độc lập khác cũng gồm 3 người sẽ xem xét và ra phán quyết. Hy vọng cuối cùng của Man.City nếu vẫn chống án nằm ở Tòa án tối cao High Court. Và đấy sẽ là phần cuối. Riêng trong phần đầu, Man.City đã phải nợ ban tổ chức Ngoại hạng Anh khoảng 50 triệu bảng tiền án phí.

Hình phạt nhẹ nhất sẽ là trừ điểm, và với tội trạng quá đồ sộ như vậy thì Man.City sẽ bị rớt hạng. Trừ nhiều đến nỗi thành ra điểm âm đi nữa thì cũng rớt hạng là cùng. Hình phạt nặng hơn là loại ra khỏi giải Ngoại hạng. Có nghĩa đấy không còn là đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh nữa - khác xa với một đội thuộc bảng Ngoại hạng, nhưng bị rớt hạng. Trong trường hợp này, Man.City sẽ phải bắt đầu lại từ đầu: đến gặp FA để đăng ký như một đội bóng mới. Khi ấy còn chưa biết họ sẽ được chơi ở đẳng cấp nào.