Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng nhân sự cỡ nào, thầy Kim cũng không 'sợ hãi'

Đội tuyển Việt Nam tìm nhân tố mới

Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn bổ sung nhân tố mới. HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm khá nhiều vị trí tại FIFA ASEAN Cup vừa rồi. Tuy nhiên, những thử nghiệm vừa qua không thành công. Thế nên, khả năng cao vị HLV người Hàn Quốc sẽ tìm đến những thử nghiệm khác, liên quan đến các tuyển thủ U.23 Việt Nam, từng thành công ở các giải đấu quốc tế từ năm 2025 đến nay.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt nhiều cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia Ảnh: VFF

Để được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia, những gương mặt trẻ này phải chứng minh họ đủ cứng cáp để đối diện với áp lực. Những vòng đấu sắp tới sẽ cho các cầu thủ trong lứa tuổi 23 đi tìm sự cứng cáp đó.

1 trong những gương mặt đáng chú ý nhất là trung vệ Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ này mới 19 tuổi nhưng đã có mùa giải thứ ba liên tục thi đấu tại V-League. Hiện tại, Đinh Quang Kiệt đang khoác áo CLB Công an (CA) TP.HCM. Ở đội bóng mới, Đinh Quang Kiệt không chỉ được thi đấu tại V-League, mà còn được tham dự Cúp C1 châu Á (CLB CA TP.HCM xuất hiện ở sân chơi này với tư cách đội đương kim vô địch Cúp quốc gia).

Việc được thi đấu ở 2 sân chơi chất lượng cao nói trên, sẽ giúp cho Đinh Quang Kiệt vững vàng hơn. Chiều cao lên đến 1,95 m của Đinh Quang Kiệt luôn là vốn quý đối với giới bóng đá Việt Nam. Thế nên, chỉ cần trung vệ của CLB CA TP.HCM thể hiện tốt tại V-League và Cúp C1 Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik sẽ không ngần ngại trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam cho cầu thủ này, trước thềm Asian Cup 2027.

Phương án dự phòng cho các trụ cột

Tương tự như thế là trường hợp của tiền đạo Lê Văn Thuận ở CLB Ninh Bình. Lê Văn Thuận từng chơi rất hay tại SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026, trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam. Anh cũng trải qua 1 mùa giải để lại nhiều dấu ấn trong màu áo CLB Ninh Bình hồi mùa trước. Trong bối cảnh Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu tiên tại Asian Cup 2027, gặp UAE ngày 10.1.2027 và Hàn Quốc ngày 15.1.2027, HLV Kim Sang-sik cần 1 gương mặt có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo cánh, khuấy đảo hàng thủ đối phương. Biết đâu ông Kim sẽ nhắm đến Lê Văn Thuận, nếu cầu thủ này tiếp tục thể hiện tốt trong màu áo CLB Ninh Bình.

Thanh Nhàn là gương mặt sáng giá thay thế Đình Bắc, khi Đỉnh Bắc bị treo giò tại Asian Cup 2027 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với nhóm 3 cầu thủ gồm hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc và tiền đạo cánh Nguyễn Thanh Nhàn, họ thi đấu ở 3 vị trí mà đội tuyển Việt Nam đang rất cần người. Ở cánh phải, chúng ta hầu như chưa có người dự phòng cho Trương Tiến Anh. Ở trung tâm hàng tiền vệ, phía sau Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Long là khoảng trống mênh mông. Còn ở vị trí tiền đạo, ông Kim cần người thay Đình Bắc ở 2 trận đầu tiên thuộc Asian Cup.

Có thể 3 cầu thủ vừa nêu chỉ đang thi đấu ở giải hạng nhất (CLB Công an Nhân dân), nhưng nếu lên đội tuyển và trở thành phương án dự phòng cho các đàn anh chơi cùng vị trí, họ là những sự lựa chọn không tồi. Điều quan trọng là các nhân tố này đã được kiểm chứng về mặt năng lực ở một loạt giải quốc tế thuộc lứa tuổi 23 (vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33 năm 2025, hạng 3 giải U.23 châu Á 2026), đồng thời cũng đã quen thuộc với cách vận hành chiến thuật do HLV Kim Sang-sik xây dựng. Các cầu thủ cũng từng được thi đấu ở mùa giải 2025-2026, nên không xa lạ với áp lực.

Thế nên, số anh tài này có những ưu điểm riêng. Điều quan trọng còn lại là họ phải thể hiện tốt ở giải trong nước trong, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh, để sẵn sàng trụ vững ở đội tuyển Việt Nam, khi HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.