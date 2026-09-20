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    Thể thaoBóng đá Việt Nam
    Cúp quốc gia 2026 - 2027: CLB Hà Nội 1-1 CLB Đà Nẵng (pen 3-4)

    Người hùng Bùi Tiến Dũng: ‘Đã có lúc tôi như sống trong bóng tối, rất kiệt quệ…’

    Văn Trình
    Văn Trình
    Thủ môn Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng giúp CLB Đà Nẵng loại Hà Nội khỏi Cúp quốc gia 2026-2027. Anh đã có những chia sẻ xúc động về quãng thời gian khó khăn mà anh đã trải qua.

    Ở trận đấu vào tối 20.9, CLB Đà Nẵng bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 19. Từ pha tấn công bên cánh phải, Kalvin Lương xử lý gọn gàng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn. CLB Hà Nội nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 28, Văn Quyết có pha xử lý kỹ thuật trước khi căng ngang để Andrew Jung băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

    Trong phần còn lại, CLB Hà Nội tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Đà Nẵng cũng thi đấu đầy tập trung để bảo toàn kết quả hòa, qua đó đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

    Trên chấm 11 m, Bùi Tiến Dũng một lần nữa cho thấy khả năng bắt phạt đền từng giúp anh tạo dấu ấn tại giải U.23 châu Á ở Thường Châu năm 2018. Thủ thành của Đà Nẵng cản phá thành công 2 cú sút của Adam Targatt và Đỗ Hoàng Hên. Đặc biệt, pha cản phá cú sút của Đỗ Hoàng Hên đã khép lại loạt luân lưu với phần thắng 4-3 dành cho Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn giành quyền vào vòng 16 đội Cúp quốc gia, còn CLB Hà Nội phải dừng bước ngay trên sân nhà.

    Highlight CLB Hà Nội 1-1 CLB Đà Nẵng (luân lưu 3-4): Bùi Tiến Dũng hóa người hùng

    Người hùng Bùi Tiến Dũng: ‘Đã có lúc tôi như sống trong bóng tối, rất kiệt quệ…’- Ảnh 1.
    Người hùng Bùi Tiến Dũng: ‘Đã có lúc tôi như sống trong bóng tối, rất kiệt quệ…’- Ảnh 2.

    Bùi Tiến Dũng ăn mừng cùng đồng đội sau khi giúp CLB Đà Nẵng loại CLB Hà Nội tại Cúp quốc gia

    ẢNH: MINH TÚ

    Bùi Tiến Dũng không giấu được cảm xúc

    Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng không giấu được cảm xúc khi nhắc về quãng thời gian khó khăn và hành trình trở lại của mình.

    Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Một cảm xúc rất tuyệt! Rất tuyệt vời. Chiến thắng rất quan trọng với CLB Đà Nẵng, mang lại niềm vui rất lớn cho người hâm mộ và dĩ nhiên cho chính chúng tôi. Cá nhân tôi, chiến thắng này còn hơn cả một chiến thắng.

    Trong thời gian bị chấn thương, tôi thật sự như sống trong bóng tối và cảm thấy rất kiệt quệ. Tôi đã rất cố gắng, khát khao trở lại và giờ đây đã được trở lại”.

    Thủ môn sinh năm 1997 càng xúc động hơn khi nói về việc trở lại Hàng Đẫy. Đây cũng là sân đấu từng gắn với một chấn thương của anh.

    Bùi Tiến Dũng bày tỏ: “Đây là chiến thắng rất tuyệt vời, tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Không có gì để diễn tả bằng chữ tuyệt vời cả. Chúng tôi đã chơi rất tốt và chiến thắng. Bản thân tôi đã trải qua những giây phút rất sung sướng”.

    Anh nhấn mạnh: “Tôi đã gặp chấn thương ở Hàng Đẫy và bây giờ tôi trở lại và chiến thắng ngay tại sân đấu này. Cuộc đời tôi chưa bao giờ chiến thắng CLB Hà Nội”.

    Người hùng Bùi Tiến Dũng: ‘Đã có lúc tôi như sống trong bóng tối, rất kiệt quệ…’- Ảnh 3.

    CLB Đà Nẵng có mặt ở vòng 16 đội Cúp quốc gia

    ẢNH: MINH TÚ

    Trái ngược với niềm vui của Bùi Tiến Dũng và CLB Đà Nẵng, CLB Hà Nội tiếp tục trải qua chuỗi ngày đáng quên. Đội bóng thủ đô nhận thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường, sau 2 trận thua trước CLB Công an TP.HCM và SLNA tại V-League 2026-2027.

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