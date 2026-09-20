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    Thể thaoBóng đá Việt Nam
    Cúp quốc gia 2026 - 2027

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell

    Văn Trình
    Văn Trình
    Tối 20.9, CLB Đà Nẵng đã gây bất ngờ khi đánh bại CLB Hà Nội 4-3 ở loạt đấu luân lưu tại vòng loại Cúp quốc gia 2026 - 2027 (hòa nhau 1-1 trong 90 phút).

    CLB Hà Nội bước vào trận gặp Đà Nẵng với phong độ không tốt. Đội bóng thủ đô thua cả 2 trận V-League và phải xếp vị trí thứ 12. Đáng nói hơn, trong 2 trận đã đấu, CLB Hà Nội để thủng lưới đến 7 bàn. Sự thất vọng ấy tiếp tục tái diễn ở trận đấu vào tối 20.9 khi đội chủ sân Hàng Đẫy chịu nhiều sức ép từ CLB Đà Nẵng trong hiệp 1.

    Thống kê của Flashscores chỉ ra, trong 45 phút đầu tiên, CLB Đà Nẵng có đến 7 lần dứt điểm về phía khung thành Hà Nội. Ở phút 19, lưới của CLB Hà Nội cũng phải rung lên sau pha khống chế rồi dứt điểm trong vòng cấm của Kalvin Lương.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 1.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu tuyệt hay

    Ảnh: Minh Tú

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 2.

    Niềm vui của Tiến Dũng và đồng đội

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 3.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 4.

    Nỗi buồn của HLV Harry Kewell

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 5.

    Bất ngờ xảy ra ở Hàng Đẫy khi CLB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước

    ẢNH: MINH TÚ

    May mắn cho CLB Hà Nội là khi hàng thủ chơi không tốt, hàng công của họ đã lên tiếng đúng lúc. Các chân sút CLB Hà Nội thi đấu đầy cố gắng, sút bóng 5 lần ở hiệp đấu này và trong đó có đến 4 cú đá đưa bóng đi trúng đích. Phút 28, Văn Quyết có pha xử lý đẳng cấp, làm trôi hậu vệ Đà Nẵng trước khi căng ngang vào trong để Jung Andrew gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội. Đến phút 45+3, Văn Quyết tiếp tục để lại dấu ấn với pha khống chế rồi dứt điểm gọn gàng. Đáng tiếc, bóng đi trúng xà ngang và CLB Hà Nội không thể có bàn thắng thứ 2 trước khi bước vào giờ nghỉ.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 6.
    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 7.

    Văn Quyết (số 10) góp công lớn vào bàn thắng của Jung Andrew

    ẢNH: MINH TÚ

    Loạt "đấu súng" tiễn Hà Nội khỏi Cúp quốc gia

    Sang hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn (khoảng 60%). Tuy nhiên, cũng giống khoảng thời gian đầu trận, các học trò của HLV Kewell gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của CLB Đà Nẵng. Cơ hội nguy hiểm nhất mà CLB Hà Nội có thể tạo ra ở hiệp đấu này đến ở phút 59 khi Văn Quyết đi bóng qua hậu vệ Đà Nẵng, nhưng cú đá chân trái của anh đưa bóng ra ngoài.

    Bên kia chiến tuyến, CLB Đà Nẵng chủ động chơi thận trọng. Mỗi khi có cơ hội, đội khách bình tĩnh triển khai, khiến khung thành CLB Hà Nội không ít lần chao đảo. Họ có thêm 4 cú sút ở hiệp đấu này nhưng đáng tiếc cũng không thể ghi thêm bàn thắng.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 8.

    CLB Đà Nẵng (trái) khiến CLB Hà Nội trận thứ 3 liên tiếp không biết mùi chiến thắng

    ẢNH: MINH TÚ

    Hòa nhau 1-1 trong 90 phút, CLB Hà Nội cùng Đà Nẵng phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Tại đây, sự xuất sắc của thủ thành Bùi Tiến Dũng với 2 lần cản phá thành công cú sút của Taggart và Hoàng Hên, đã giúp CLB Đà Nẵng vượt qua Hà Nội với tỷ số 4-3. CLB Đà Nẵng vào chơi ở vòng 16 đội Cúp quốc gia, gặp CLB Thép Cần Thơ - đội cũng gây bất ngờ khi đánh bại CLB Hải Phòng 1-0.

    HLV Harry Kewell chịu đựng 3 trận thua liên tiếp từ đầu mùa, gồm 2 trận tại V-League và cả trận thua đau ở Cúp quốc gia hôm nay.

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt luân lưu cực đỉnh, Đà Nẵng loại Hà Nội trong cơn đau tim của HLV Kewell- Ảnh 9.

    Trên sân Hàng Đẫy đã xuất hiện dòng chữ muốn HLV Kewell ra đi

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