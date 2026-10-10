Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thắng nhưng chưa thoát hiểm, cực bất ngờ vị trí của Thanh Hóa

HAGL tạm thoát khỏi vị trí chót bảng nhưng vẫn đứng thứ 12 ảnh: HAGL

HAGL không còn dưới đáy

Tối 10.10, vòng 3 V-League 2026 - 2027 đã chứng kiến HAGL có chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Đà Nẵng. Việc có 3 điểm đầu tay đã giúp đội bóng phố núi tạm thoát khỏi vị trí đội sổ.

Dù chưa cải thiện nhiều vị trí, nhưng việc có chiến thắng đầu tay đã giúp HAGL giải tỏa rất nhiều sức ép, có thể hài lòng khi xếp hạng 12 - bằng CLB CA TP.HCM đang xếp hạng 6 nhưng thua vì hiệu số bàn thắng bại đang là -2.

Có thể nói mùa giải mới vào lúc này mới bắt đầu với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Tin vui là các ngoại binh của họ đều đã thay nhau nổ súng, giúp gợi lên sự lạc quan cho hàng công đội bóng phố núi cho giai đoạn phía trước.

Mạnh Quỳnh ghi bàn mở tỷ số cho CLB Nam Định trận hòa Ninh Bình FC 1-1 Ảnh: CLB Nam Định

Ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ, CLB Thanh Hóa đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng, nhờ 2 pha lập công của Matheus Moteiro và tiền vệ Lào gốc Việt Damoth ThongKhamsavath.

Kết quả này giúp CLB Thanh Hóa có được 6 điểm sau vòng thứ 3, tạm vươn lên xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng V-League mới nhất, bằng điểm với đội đang xếp thứ 2 là SLNA. Một vị trí ấn tượng cho đội bóng vừa trải qua đợt chuyển giao sóng gió.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định và Ninh Bình FC đã bất phân thắng bại, trong ngày Hoàng Đức vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn mở tỷ số.

Trận hòa này khiến Ninh Bình FC lỡ mất cơ hội bắt kịp ngôi đầu bảng của CLB CAHN, dù vẫn bảo đảm vị trí nhì bảng với 7 điểm. Trong khi đó CLB Nam Định tạm xếp hạng 6 với 4 điểm sau vòng thứ 3 (trước đó có 3 điểm từ trận thắng đậm HAGL 4-0 ở vòng 1).

Bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 mới nhất ảnh; chụp màn hình VPF

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