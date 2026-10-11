Việt Nam không được phép văng khỏi tốp 100 thế giới: Hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2030 chờ sẵn

Vị trí nhóm hạt giống của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chắc chắn

Theo Siamsport, vị trí của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hiện nay rất khó thay đổi trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến tổ chức ngày 15.12. Cả hai đội hiện đều nằm nhóm hạt giống số 2 có nhiều thuận lợi so với các đội ở Đông Nam Á khác, như Indonesia hay Malaysia (nhóm hạt giống số 3).

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á Ảnh: Ngọc Linh

Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển tháng 12.2026, dự kiến sẽ là cơ sở cuối cùng để phân chia các nhóm hạt giống cho hai vòng đầu tiên của vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á.

Mặc dù vẫn còn hai trận đấu quốc tế diễn ra vào tháng 11, nhưng phần lớn các đội tuyển châu Á nhiều khả năng sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại, cho phép chúng ta đưa ra dự đoán sớm về các nhóm hạt giống, trang ASEAN FOOTBALL cho biết.

Qua đó, cũng xác nhận hầu hết các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á gần như đã đảm bảo sẽ thuộc các nhóm hạt giống như dự đoán. Chỉ có khả năng thay đổi một vài vị trí ở nhóm hạt giống tùy thuộc vào kết quả thi đấu ở tháng 11, như đội tuyển UAE ở cuối nhóm 1 có thể rớt xuống nhóm 2 và Jordan khả năng thế chỗ. Hay Tajikistan cuối nhóm hạt giống số 2 có thể bị Kyrgyzstan (đầu nhóm hạt giống số 3) chiếm chỗ. Đội tuyển Ấn Độ từ nhóm 3 có thể rơi xuống nhóm 4.

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Các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á trước lễ bốc thăm

Dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA mới nhất ngày 7.10, các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á như sau:

Nhóm 1: Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq, UAE.

Nhóm 2: Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 3: Kyrgyzstan, Li Băng, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ, đội thắng ở vòng loại thứ nhất (1 đội).

Nhóm 4: Các đội thắng ở vòng loại thứ nhất (9 đội).

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu trong tháng 11 với 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan Ảnh: Ngọc Linh

Khả năng đội tuyển Việt Nam mất vị trí nhóm tốp 2 rất thấp, nhưng không được chủ quan

Trong nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Thái Lan hiện xếp vị trí 93 thế giới và 14 châu Á với 1.251,42 điểm. Còn đội tuyển Việt Nam là hạng 99 thế giới, 17 châu Á với 1.231,29 điểm.

Cả hai đội hiện đều có điểm số cách rất xa đội đang xếp 19 châu Á là Kyrgyzstan (dẫn đầu nhóm hạt giống số 3), lần lượt gần 52 điểm và 31,56 điểm. Vì vậy, việc Kyrgyzstan vươn lên nhóm hạt giống số 2 là gần như không thể, dù có giành thành tích toàn thắng ở các trận trong tháng 11 sắp tới.

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Thái Lan tổ chức giải King's Cup trên sân nhà cùng các đối thủ Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (92) và Tajikistan (101). Nếu thất bại tại giải đấu này (thi đấu 2 trận), "Voi chiến" vẫn trong vùng an toàn.

Còn đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu quốc tế, trong đó có trận gặp chính Kyrgyzstan và đội Đài Loan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dù có thua 2 trận này, thì khả năng mất vị trí nhóm hạt giống số 2 cũng cực kỳ thấp.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thậm chí càng nỗ lực hơn để giành chiến thắng trước các đối thủ trên, nhằm cải thiện hơn nữa vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, để kết thúc năm 2026 với vị trí trong tốp 100 thế giới. Và hướng đến Asian Cup 2027 với khí thế mạnh mẽ, cùng khả năng nằm trong một bảng đấu thuận lợi tại vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á.