Đội tuyển Đài Loan và Kyrgyzstan mạnh cỡ nào, bao giờ đấu đội tuyển Việt Nam?

Xếp hạng 106 thế giới, chỉ kém đội tuyển VN 7 bậc, Kyrgyzstan là đối thủ khá khó chịu. Đội hình của họ là sự pha trộn giữa những cầu thủ đang khoác áo các CLB trong nước như Dordoi, Abdish-Ata, Muras United và một lực lượng không nhỏ đang chơi bóng ở nước ngoài, từ Uzbekistan, Belarus cho đến Malaysia, Ukraine.

Abdurakhmanov hiểu bóng đá VN, từng chơi cho CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) và đang khoác áo CLB Thanh Hóa ẢNH: CLB THANH HÓA

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Kyrgyzstan lại là một cái tên rất quen với khán giả VN: Odilzhon Abdurakhmanov. Anh đeo băng đội trưởng Kyrgyzstan, từng giành Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024 và đang chơi cho CLB Thanh Hóa tại V-League. Mùa trước, tiền vệ cao 1,85 m này chính là đầu tàu, giúp đội bóng xứ Thanh trụ hạng thành công. Trên hàng công, Kyrgyzstan còn có Joel Kojo, chân sút nhập tịch từng lập hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước chính Đài Loan ở vòng loại World Cup 2026, và Gulzhigit Alykulov, tiền vệ cánh được định giá khoảng 800.000 euro (gần 24 tỉ đồng), vừa chuyển sang khoác áo Moscow Torpedo tại Nga. Sự hiện diện của nhiều cầu thủ nhập tịch và chơi bóng ở nước ngoài cho thấy Kyrgyzstan là đội bóng có tổ chức, có chiều sâu đội hình.

Còn đội tuyển Đài Loan xếp hạng 174 và đang trải qua giai đoạn khó khăn: thua liền 5 trận gần nhất, trong đó có những tỷ số đậm như 0-6 trước Indonesia, 1-6 trước Thái Lan, hay mới đây thua 1-3 trước Sri Lanka. Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 (bảng D), Đài Loan trắng tay sau 6 trận. Đó là lý do HLV Gary White phải ra đi sau 12 năm dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, người kế nhiệm Matt Ross cũng chưa thể tạo ra sự khác biệt khi đã để thua 2 trận liền. Về mặt nhân sự, Đài Loan gần như không có cầu thủ nào nổi bật. Vì thế, trận gặp đối thủ này là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhân sự, phương án chiến thuật mới.

Nhìn chung, Kyrgyzstan và Đài Loan mang đến đúng 2 kiểu "bài toán" mà HLV Kim Sang-sik cần giải trước Asian Cup: một đối thủ có tổ chức, có ngôi sao nhập tịch và chiều sâu đội hình để đội tuyển VN rèn khả năng phòng ngự; một đối thủ không quá mạnh, phòng ngự lộ nhiều sơ hở để đội tuyển VN mài sắc khâu dứt điểm.

Giải tam hùng sẽ diễn ra từ 11, 13, 15.11 tại sân Thiên Trường.



