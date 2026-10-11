U.17 Việt Nam rộng cửa vượt qua vòng bảng World Cup, lộ diện đối thủ chính: Bản quyền đang được mua

Xếp thứ 3 vòng bảng vẫn có thể đi tiếp

Vòng chung kết (VCK) World Cup U.17 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 – 13.12, tại Qatar. Có tổng cộng 48 đội tham dự VCK năm nay. 48 đội này được chia làm 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Theo điều lệ của giải, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng với 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (gồm 32 đội).

U.17 Việt Nam nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup Ảnh: VFF

Đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng G, cùng các đội U.17 Bỉ, Mali và New Zealand. Trong số này, U.17 Bỉ là đương kim á quân châu Âu. U.17 Mali là đương kim á quân U.17 châu Phi, từng 2 lần vô địch châu lục này các năm 2015 và 2017. U.17 Mali cũng từng đứng nhì World Cup U.17 năm 2015 và đứng hạng 3 năm 2023.

Điều đó cho thấy các đội U.17 Bỉ và U.17 Mali rất mạnh. Về lý thuyết, họ được đánh giá cao hơn hẳn U.17 Việt Nam tại giải năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi phải nằm chung bảng với các đội rất mạnh nói trên, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn có thể giành vé vào vòng 32 đội, nếu chúng ta đánh bại đội tuyển U.17 New Zealand, qua đó chiếm vị trí thứ 3 tại bảng G. Vị trí thứ 3 bảng G sẽ cho phép U.17 Việt Nam nhắm đến suất đi tiếp dành cho 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Đội mạnh nhất châu Đại Dương, nhưng khá yếu ở World Cup

U.17 New Zealand là đương kim vô địch U.17 châu Đại Dương, từng 12 lần đăng quang ở giải đấu này từ năm 1997 đến nay, trong đó có 11 lần vô địch liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2026.

Bảng đấu của U.17 Việt Nam, tại World Cup U.17 năm 2026 Ảnh: VFF

Tuy nhiên, ở một khu vực mà U.17 New Zealand chỉ phải thi đấu với các đội cực yếu như Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Solomon, Tahiti, Tonga, New Caledonia…, việc U.17 New Zealand thống trị giải U.17 châu Đại Dương là đương nhiên. Chuyện họ thông qua vòng loại ở khu vực châu Đại Dương, giành suất dự VCK World Cup U.17 nhiều năm trở lại đây cũng là điều đương nhiên.

Đến với các VCK World Cup U.17, đội bóng trẻ này thường không thể vượt qua vòng bảng. Đây cũng là thông số phản ánh phần nào U.17 New Zealand không mạnh. Khi bóng đá Úc chưa tách khỏi châu Đại Dương để gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Á (từ năm 2005 trở về trước), U.17 New Zealand thường thua đội tuyển U.17 Úc ở các giải vô địch châu lục.

Đội tuyển U.17 Việt Nam từng đánh bại U.17 Úc tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, diễn ra hồi tháng 4. Do đó, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ quật ngã U.17 New Zealand, để hướng đến việc có suất vào vòng 32 đội World Cup U.17 năm 2026.

Đội bóng trẻ New Zealand chính là đối thủ tiềm năng nhất để U.17 Việt Nam đi tìm chiến thắng tại vòng bảng World Cup. U.17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bỉ vào ngày 20.11, gặp New Zealand vào ngày 23.11 và gặp Mali vào ngày 26.11.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hiện tại có 3 đơn vị truyền thông trong nước đang "liên thủ" để cùng mua chung gói bản quyền World Cup U.18 để phục vụ khán giả Việt Nam. Quá trình đàm phán không dễ dàng vì đối tác thương mại của FIFA đưa ra giá khá cao.