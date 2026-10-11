Đội tuyển Việt Nam tìm phép thử phù hợp cho Asian Cup 2027

M ỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Theo thể thức Asian Cup 2027, 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong số 6 bảng cũng giành vé vào vòng 16 đội. Đây chính là cánh cửa thực tế nhất cho đội tuyển VN: mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không phải là cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng với Hàn Quốc, UAE, mà là vượt qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Để làm được điều đó, nhiệm vụ bắt buộc là phải thắng Yemen, đội bóng mà chúng ta từng đánh bại trong quá khứ. Đây là trận đấu mang tính sống còn, bởi một kết quả không như ý trước Yemen gần như sẽ khép lại mọi cơ hội đi tiếp. Trước Hàn Quốc và UAE, mục tiêu thực tế hơn là thi đấu nỗ lực, cố gắng tạo bất ngờ để có điểm nếu có thể, còn nếu thua thì cần hạn chế số bàn thua, bởi hiệu số bàn thắng - bại cũng là yếu tố quyết định khi so sánh giữa các đội xếp thứ 3 của 6 bảng đấu.

Đội tuyển VN cần những gương mặt mới để bổ sung, thay thế cho Tiến Anh, Hoàng Hên, Xuân Son (từ trái qua) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chính vì nhiệm vụ thắng Yemen mang tính tối quan trọng, việc tìm đối thủ giao hữu có sức mạnh tương đương để cọ xát là điều cần thiết trước Asian Cup 2027. Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, đội tuyển VN sẽ gặp Đài Loan và Kyrgyzstan tại giải tam hùng trên sân Thiên Trường trong đợt FIFA Days từ ngày 9 - 17.11. Đây đều là những đối thủ có trình độ ngang Yemen, phù hợp để kiểm tra khả năng tạo đột biến, chuyển hóa thế trận thành bàn thắng trước những đối thủ vừa tầm. Tiếp đó, trận giao hữu gặp Qatar ngày 5.1.2027, sát ngày Asian Cup 2027 khởi tranh, lại là phép thử gần với đẳng cấp của UAE hơn, một đối thủ Tây Á có lối chơi, thể hình tương đồng. Nhìn vào cách sắp xếp lịch thi đấu như vậy có thể thấy khâu tìm kiếm đối thủ cọ xát của VFF ở thời điểm này đang được thực hiện tương đối hợp lý, bám sát đúng những gì đội tuyển VN cần chuẩn bị cho từng đối thủ cụ thể ở Asian Cup 2027.

P HẦN VIỆC CỦA ÔNG K IM

Nếu khâu đối ngoại đang đi đúng hướng, bài toán nội tại của đội tuyển VN lại đáng lo ngại hơn nhiều, đặc biệt ở hàng tấn công. Cùng lúc, Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son đều phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương, trong đó Hoàng Hên gần như chắc chắn sẽ không kịp hồi phục để góp mặt tại Asian Cup 2027. Trong khi đó, những gương mặt còn lại ở hàng công như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa thiếu kinh nghiệm trận mạc ở cấp độ đội tuyển, còn Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường vẫn chưa thể hiện được nhiều để HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm trao niềm tin. Đình Bắc, cái tên đáng tin cậy nhất lúc này, lại phải ngồi ngoài trong 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup 2027 vì án treo giò. Tất cả cho thấy hàng tiền đạo đội tuyển VN đang trong tình trạng khủng hoảng thực sự, và việc bổ sung thêm nhân tố mới ở vị trí này cần được xem là ưu tiên số 1 trong những đợt tập trung còn lại.

Giải tam hùng tại Thiên Trường nên được xem là cơ hội cuối cùng để ông Kim thử nghiệm phương án cho hàng công. Thay vì chỉ gọi lại những cái tên quen thuộc đang chấn thương hoặc chưa đủ kinh nghiệm, ban huấn luyện hoàn toàn có thể mạnh dạn quan sát thêm những chân sút đang có phong độ tốt ở V-League, hoặc thử nghiệm phương án chuyển đổi vị trí từ những cầu thủ chạy cánh sang vai trò tiền đạo cắm.

Hành lang phải cũng là một dấu hỏi lớn khác. Trương Tiến Anh đang gần như là phương án số 1 cho vị trí hậu vệ phải, nhưng mật độ thi đấu dày đặc suốt năm 2026 khiến anh khó lòng cáng đáng vai trò này tại một giải đấu dài hơi như Asian Cup 2027. Ở khu vực giữa sân, đội tuyển VN cũng cần thêm ít nhất một tiền vệ trung tâm đủ chất lượng để chia sẻ gánh nặng với Hoàng Đức và Thành Long. Việc chỉ trông cậy vào 2 con người cho một vị trí đòi hỏi cường độ vận động cao như vậy tiềm ẩn rủi ro tương tự những gì đã xảy ra ở hàng công và hành lang phải.