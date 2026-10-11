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    U.17 nữ Việt Nam hiên ngang giành vé VCK châu Á sau 3 trận toàn thắng: Đánh bại Kyrgyzstan, VFF thưởng 900 triệu

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Ngày 11.10 trên sân Bà Rịa, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam thắng ấn tượng 2-0 trước U.17 nữ Kyrgyzstan để toàn thắng bảng D, hiên ngang đoạt vé đi VCK U.17 nữ châu Á 2027.
    U.17 nữ Việt Nam hiên ngang giành vé VCK châu Á sau 3 trận toàn thắng: Đánh bại Kyrgyzstan, VFF thưởng 900 triệu- Ảnh 1.

    Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U.17 nữ Kyrgyzstan

    ảnh: VFF

    U.17 nữ Việt Nam toàn thắng vòng loại

    Tối 11.10 trên sân Bà Rịa, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U.17 nữ Kyrgyzstan ở trận cuối vòng loại, qua đó hiên ngang đoạt ngôi đầu bảng D để giành vé chính thức dự VCK U.17 nữ châu Á 2027.

    Trước trận đấu, cả 2 đội bóng đều đang có 6 điểm nhưng U.17 nữ Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Nhưng thầy trò HLV Okiyama Masahiko không chọn giải pháp an toàn mà chủ động dâng cao chơi tấn công để tìm chiến thắng.

    Ưu thế kiểm soát bóng trên sân Bà Rịa đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 25, khi Đỗ Thị Hà Vi (số 19) khéo léo qua người đi gần sát biên ngang, căng ngược để Nguyễn Thị Huyền Trang (18) đệm lòng tung lưới U.17 nữ Kyrgyzstan.

    U.17 nữ Việt Nam hiên ngang giành vé VCK châu Á sau 3 trận toàn thắng: Đánh bại Kyrgyzstan, VFF thưởng 900 triệu- Ảnh 2.

    Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam ghi đến 28 bàn, không thủng lưới lần nào

    ảnh: VFF

    Sau bàn thua, đối thủ rất nỗ lực để dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể nào thoát khỏi thế trận kiểm soát bóng chặt chẽ của đội chủ nhà. Thậm chí, các cô gái áo đỏ của chúng ta còn thường xuyên tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

    Đến phút 55, từ nỗ lực tạt bóng rất hay nơi biên phải, đích thân Đỗ Thị Hà Vi (19) đã bật cao hơn những trung vệ to cao của đối thủ, đánh đầu hiểm hóc vào góc cao nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển U.17 nữ Việt Nam.

    Chiến thắng 2-0 ấn tượng và đầy thuyết phục giúp đội tuyển U.17 nữ Việt Nam xếp nhất bảng D vòng loại với 3 trận toàn thắng, ghi đến 28 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào, hiên ngang đoạt tấm vé tham dự VCK U.17 nữ châu Á 2027.

    Sau trận đấu, thay mặt BCH và Thường trực BCH VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu cũng như kết quả mà đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã đạt được tại vòng loại U.17 nữ châu Á 2026: nhất bảng D (3 trận toàn thắng, được 9 điểm, hiệu số 28/0).

    Với trận thắng Kyrgyzstan, U.17 nữ Việt Nam được VFF thưởng 500 triệu đồng. Hai trận thắng Palestine 6-0 và Quần đảo Bắc Mariana 20-0, đội được thưởng 200 triệu đồng/trận.

    U.17 nữ Việt Nam hiên ngang giành vé VCK châu Á sau 3 trận toàn thắng: Đánh bại Kyrgyzstan, VFF thưởng 900 triệu- Ảnh 3.

     

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