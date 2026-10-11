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    Tiến Linh ‘tự dưng’ có bàn thắng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị chủ nhà SLNA chia điểm

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 11.10, ở vòng 3 V-League 2026-2027, CLB Công an TP.HCM đã không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn và rời sân Vinh với 1 điểm sau trận hòa 1-1 với SLNA.

    Thế trận kịch tính

    CLB Công an TP.HCM được dự đoán gặp nhiều khó khăn trên sân Vinh của SLNA, đội bóng đã có 2 chiến thắng từ đầu mùa. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Trong giai đoạn đầu trận, các học trò của HLV Arthur Diles gặp nhiều khó khăn trước lối chơi cực kỳ chủ động bên phía đội chủ nhà. 

    Các tiền vệ trung tâm của 2 đội thi đấu quyết liệt ở tuyến giữa, tranh chấp từng mét vuông cỏ. Vì thế, trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhưng không có nhiều tình huống đáng chú ý. 

    Và bàn thắng đến cũng cực kỳ bất ngờ. Phút 28, Leo Gomes tung cú sút xa uy lực. Bóng bất ngờ chạm vào chân Tiến Linh, bay đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình của SLNA không kịp phản xạ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

    Tiến Linh ‘tự dưng’ có bàn thắng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị chủ nhà SLNA chia điểm- Ảnh 1.

    Tiến Linh có bàn thắng theo cách may mắn

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM


    Tiến Linh ‘tự dưng’ có bàn thắng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị chủ nhà SLNA chia điểm- Ảnh 2.

    Olaha Mạnh Đức gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với đội bóng cũ

    ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

    Hiệp 2 còn hấp dẫn hơn

    Sang hiệp 2, SLNA vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Sau hàng loạt tình huống gây sức ép, các học trò HLV Văn Sỹ Sơn cũng đã ghi bàn. Phút 54, sau một pha đá phạt trực tiếp, bóng vô tình tìm đến vị trí của Lê Văn Quý và tiền vệ này đã ra chân rất nhanh, đưa trận đấu về thế cân bằng. 

    Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. 2 đội liên tục chơi ăn miếng, trả miếng. SLNA tấn công mạnh mẽ, còn CLB Công an TP.HCM trở lại với lối đá phòng ngự - phản công sở trường. Sau khi khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik chao đảo, đội khách lập tức khiến thủ môn Cao Văn Bình làm việc vất vả. Đáng chú ý, CLB Công an TP.HCM có 2 tình huống đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc khung thành SLNA từ các pha dứt điểm của Aldair, Tiến Linh. 

    Những phút cuối, 2 đội tiếp tục chơi giằng co nhưng vẫn không có bàn thắng được ghi và chấp nhận tỷ số hòa 1-1. 

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    Công An TP.HCM V-League Tiến Linh arthur diles

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