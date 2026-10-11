HLV Nhật Bản tiết lộ ‘bí mật’ giúp U.17 Việt Nam ghi 28 bàn, lên ngay kế hoạch nóng cho giải châu Á

Thành quả xứng đáng của U.17 nữ Việt Nam

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu quyết định với U.17 nữ Kyrgyzstan, HLV Okiyama Masahiko cho biết, ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ để xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

"Chúng tôi đã xem hai trận đấu trước đó của đối thủ và nhận thấy họ có lợi thế về chiều cao, thường sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Vì vậy, toàn đội đã chuẩn bị phương án đối phó phù hợp. Tuy nhiên, trong hiệp 1, chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn trong việc triển khai lối chơi và phát huy những điểm mạnh của mình", ông Okiyama Masahiko chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, bàn thắng mở tỷ số đã tạo ra bước ngoặt, giúp U.17 nữ Việt Nam chủ động hơn trong cách triển khai thế trận. Ban huấn luyện cũng có những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức ép lên đối phương.

"Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật để gia tăng sức ép, hướng đến việc kiểm soát trận đấu. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể tận dụng thành công một số tình huống", HLV Okiyama Masahiko nói.

HLV Masahiko cho rằng U.17 nữ Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm ẢNH: VFF

Đánh giá về hành trình vòng loại, HLV trưởng U.17 nữ Việt Nam nhấn mạnh, thành tích ghi nhiều bàn thắng và không để thủng lưới phản ánh hiệu quả của quá trình tập luyện cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Trước đó, đội đã thắng U.17 Palestine 6-0, thắng Quần đảo Bắc Mariana 20-0. Tổng cộng ở vòng loại, U.17 nữ Việt Nam ghi 28 bàn thắng.

"Đây là kết quả của quá trình tập luyện và sự nỗ lực của các cầu thủ trong từng trận đấu. Toàn đội đã chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra. Tôi cũng xin cảm ơn VFF và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ tại sân là nguồn khích lệ lớn, tiếp thêm động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn", ông Okiyama Masahiko bày tỏ.

Tiếp tục nỗ lực

Hướng đến VCK U.17 nữ châu Á 2027, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết, đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị sau khi có kết quả bốc thăm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn để hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường châu lục.

"Hiện tại, VCK vẫn chưa tiến hành bốc thăm nên chúng tôi chưa xác định được đối thủ cũng như phương án chuẩn bị cụ thể. Tại giải đấu trước, đội chỉ còn cách bán kết và cơ hội giành quyền tham dự World Cup một trận đấu. Qua những trải nghiệm ở đấu trường quốc tế, chúng tôi mong muốn các CLB tiếp tục hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật và những bài tập để các em chủ động hoàn thiện bản thân.

Sau khi có kết quả bốc thăm, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ để xây dựng phương án phù hợp. Về mặt tấn công, đội tuyển Việt Nam có thể triển khai nhiều phương án khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa bóng vào lưới đối phương", ông Okiyama Masahiko cho biết.

Cũng tại buổi họp báo, cầu thủ xuất sắc nhất trận Đỗ Thị Hà Vi bày tỏ niềm vui khi cùng các đồng đội giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U.17 nữ châu Á 2027.

"Tôi cảm thấy rất vui khi đội giành chiến thắng và giành quyền tham dự VCK. Tôi luôn cố gắng ghi bàn trong mỗi trận đấu. Sau ba trận ở vòng loại, tôi đã ghi tổng cộng sáu bàn thắng và rất vui với thành tích này", Hà Vi chia sẻ.