Xác định lịch thi đấu, kênh phát trực tiếp VCK U.17 nữ châu Á 2027 có U.17 nữ Việt Nam

Ngày 11.10, U.17 nữ Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 trên sân Bà Rịa (TP.HCM). Các cô gái trẻ Việt Nam cũng khép lại vòng loại bảng D với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 28 bàn và không để thủng lưới. Hai pha lập công của Huyền Trang ở phút 25 và Hà Vi ở phút 55 giúp đội chủ nhà vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chính thức giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé đến VCK.

Trước trận đấu quyết định, các học trò của HLV Okiyama Masahiko lần lượt thắng Palestine 6-0 và Quần đảo Bắc Mariana 20-0. Dù Kyrgyzstan là thử thách lớn nhất tại bảng D, U.17 nữ Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh, tổ chức lối chơi hiệu quả và giành chiến thắng thuyết phục. Kết quả này khép lại vòng loại đầy ấn tượng, tạo bước đệm quan trọng cho hành trình phía trước.

U.17 nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại, giành ngôi nhất bảng D ẢNH: VFF

VCK U.17 nữ châu Á 2027 có lịch trình như thế nào?

Theo lịch dự kiến, VCK U.17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 31.3 đến 17.4.2027, với sự góp mặt của 12 đội. Bên cạnh đội chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc, giải đấu có 8 đội đứng đầu các bảng vòng loại và 3 đội được đặc cách dựa trên thành tích tại VCK gần nhất là U.17 nữ Nhật Bản, U.17 nữ Úc và U.17 nữ CHDCND Triều Tiên.

Sau khi vòng loại khép lại, lễ bốc thăm chia bảng dự kiến được tổ chức vào tháng 12.2026. Khi đó, U.17 nữ Việt Nam sẽ xác định được các đối thủ tại vòng bảng cũng như lịch thi đấu cụ thể. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để ban huấn luyện xây dựng kế hoạch tập luyện, lựa chọn lực lượng và phương án chiến thuật phù hợp.

So với vòng loại, sân chơi châu lục sẽ mang đến những thử thách lớn hơn khi U.17 nữ Việt Nam có thể đối đầu các đội bóng mạnh của châu Á. Vì vậy, đội cần tận dụng quãng thời gian hơn 5 tháng trước giải để hoàn thiện lối chơi, nâng cao khả năng tổ chức phòng ngự, cải thiện hiệu quả tấn công và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Khánh Chi (áo trắng) là một trong những cầu thủ chơi rất nổi bật ở vòng loại của U.17 nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Đáng chú ý, VCK U.17 nữ châu Á 2027 không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định năng lực mà còn mở ra cánh cửa đến World Cup. Theo thể thức giải đấu, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự FIFA U.17 nữ World Cup 2027 tại Ma Rốc.

Tấm vé đến Trung Quốc vì thế mang ý nghĩa quan trọng với bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng loại, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có quyền tự hào về thành quả đạt được, đồng thời cần tiếp tục nỗ lực để sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu lục.

Tại Việt Nam, TV360 sở hữu bản quyền truyền hình trên lãnh thổ Việt Nam các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026 – 2029, trong đó bao gồm cả các giải đấu trẻ và vòng loại/VCK U.17 nữ châu Á. Vì thế, CĐV Việt Nam chắc chắn sẽ được xem phát trực tiếp các trận của VCK U.17 châu Á, trong đó có U.17 nữ Việt Nam tranh tài ở Trung Quốc.