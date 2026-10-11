CLB Hà Nội thắng nhọc Bắc Ninh: Hai Long và Andrew Jung rực sáng, ghế HLV Kewell bớt 'rung lắc'

CLB Hà Nội thoát thua khi đối thủ đá hỏng phạt đền

CLB Hà Nội ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" ngay trước trận gặp Bắc Ninh ở vòng 3 V-League tối nay (11.10).

Đội bóng của HLV Harry Kewell toàn thua trước SLNA và CLB Công an TP.HCM sau 2 vòng đầu, rồi bị loại ở vòng sơ loại Cúp quốc gia khi bại trận trước Đà Nẵng trên sân nhà. Trước khi đá trận muộn nhất vòng, CLB Hà Nội cũng đón tin không vui: HAGL đã biết mùi chiến thắng khi hạ chính đội Đà Nẵng, dẫn đến Văn Quyết cùng đồng đội rơi xuống áp chót. Nếu không thắng Bắc Ninh, ghế của Kewell sẽ lung lay, đồng thời CLB Hà Nội có nguy cơ vỡ mộng đua thứ hạng cao ngay ở giai đoạn đầu giải.

CLB Hà Nội (áo tím) nhập cuộc khó khăn ẢNH: MINH TÚ

Song, đánh bại CLB Bắc Ninh không phải bài toán dễ. Đội bóng của HLV Paulo Foiani đã thắng CLB Công an TP.HCM ở vòng 2, cho thấy đây là tập thể có cá tính. Dù là tân binh V-League, nhưng với lực lượng gồm nhiều hảo thủ dạn dày từng khoác áo chính... Hà Nội như Văn Công, Văn Đại, David Fisher, Bắc Ninh vẫn là chướng ngại lớn.

Trong suốt hiệp 1 trên sân Mỹ Đình, đội bóng miền Bắc đã dựng nên bức tường phòng ngự vững chãi, khiến CLB Hà Nội tấn công chật vật dù kiểm soát bóng nhiều. Các mũi công Hà Nội như Andrew Jung, Văn Quyết bất lực, chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ tình huống cố định. Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh cầm bóng ít nhưng chất lượng. Đội bóng của HLV Foiani kiên nhẫn chờ đợi hàng thủ Hà Nội đẩy lên, rồi tung đòn phản công nhờ tốc độ của Văn Đại và Marlos Brenner.

Highlight CLB Hà Nội 1-0 Bắc Ninh FC: Bàn thắng phút 90

Phút 27, Văn Đại xâm nhập vòng cấm CLB Hà Nội, rồi ngã xuống sau pha va chạm với đồng đội cũ Văn Quyết. Trọng tài Mạnh Hải quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền, rồi bảo lưu quyết định dù xem lại pha va chạm. Tuy nhiên, ở cơ hội sáng sủa nhất để mở tỷ số, Bắc Ninh lại tự tay... ném đi, khi Brenner sút hỏng phạt đền.

Khoảnh khắc Văn Quyết phạm lỗi với Văn Đại ẢNH: MINH TÚ

Marlos Brenner đá hỏng phạt đền ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng quý hơn vàng

Sau khoảnh khắc thoát thua, CLB Hà Nội đá cẩn trọng hơn. So với các trận trước, học trò Kewell đã kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng cách biệt giữa đội vô địch nhiều nhất lịch sử V-League và đội lần đầu đá V-League vẫn không được thể hiện rõ ràng.

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội đẩy đội hình dồn ép đội khách Bắc Ninh. Thế nhưng, việc thiếu một chân chuyền đột biến có khả năng tạt bóng, chuyền điểm rơi tốt như Hoàng Hên đã ảnh hưởng đến thế tấn công. Chủ nhà Hà Nội cầm bóng nhiều hơn, song bóng cứ đến vòng cấm Bắc Ninh là... bật ra.

Thế trận bế tắc khiến ông Kewell phải tung Hai Long giữa hiệp 2. Đây là sự thay đổi đã cứu CLB Hà Nội, cũng như cứu lấy chiếc ghế của Kewell.

CLB Hà Nội thắng kịch tính ẢNH: MINH TÚ

Phút 80, Hai Long phá bẫy việt vị rồi thoát xuống biên phải, trước khi căng ngang như đặt cho Andrew Jung đệm bóng mở tỷ số. VAR xác nhận Hai Long vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Bắc Ninh, trước thời điểm vung chân kiến tạo cho Jung ghi bàn. Đây cũng là pha lập công duy nhất, giúp CLB Hà Nội đánh bại đội khách Bắc Ninh với tỷ số 1-0, qua đó giải cơn khát chiến thắng suốt từ đầu mùa.

3 điểm trọn vẹn ở Mỹ Đình giúp CLB Hà Nội có 3 điểm, bằng với HAGL, nhưng vẫn phải đứng hạng 13 do kém hiệu số bàn thắng bại.