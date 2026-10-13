Trận quyết đấu UAE sẽ định đoạt số phận đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Vì sao trận đội tuyển Việt Nam gặp UAE đóng vai trò chìa khóa?

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảng E Asian Cup 2027 vào đầu năm sau, với các trận đấu lần lượt gặp UAE (11.1), Hàn Quốc (15.1) và Yemen (20.1).

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là trở lại vòng knock-out sau 8 năm chờ đợi. Muốn vậy, Việt Nam cần đứng nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm 4 đội hạng ba (trong tổng số 6 đội) có thành tích tốt nhất.

Ở bảng đấu có Hàn Quốc, việc tranh ngôi đầu không phải đích ngắm dễ dàng. Hàn Quốc là đương kim hạng ba Asian Cup, đồng thời là thế lực hàng đầu châu Á. Với những hảo thủ như Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan... cùng bề dày kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ chinh chiến đỉnh cao, Hàn Quốc ở đẳng cấp khác so với các đội còn lại ở bảng E.

Đội tuyển Việt Nam trở lại Asian Cup ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam chủ yếu hướng tới cuộc cạnh tranh ngôi nhì (hoặc tối thiểu là vị trí thứ ba), với hai đại diện Tây Á gồm UAE và Yemen. Nếu trận gặp Hàn Quốc màn so tài có thể thua với tỷ số chấp nhận được, còn trận gặp Yemen buộc phải thắng, thì màn đọ sức UAE lại là trận địa khó đoán nhất với học trò ông Kim.

Đội tuyển Việt Nam gần như cầm chắc vé đi tiếp nếu thắng UAE. Nếu thua, thứ hạng cao nhất Việt Nam nhắm đến chỉ là hạng ba. Còn trong trường hợp hòa, cục diện đua tranh sẽ cởi mở, khó lường đến cuối.

UAE là một trong những đội mạnh nhất Asian Cup. Kể từ lần đầu góp mặt ở vòng chung kết năm 1980, đội bóng này nhiều lần tiến sâu, nổi bật nhất là ngôi á quân năm 1996. Trên sân nhà, UAE lần lượt vượt qua các đối thủ để tiến vào trận chung kết, trước khi thất bại trước Ả Rập Xê Út trên loạt sút luân lưu.

UAE cũng từng giành hạng tư Asian Cup 1992 và hạng ba năm 2015. Bốn năm sau, khi đăng cai Asian Cup 2019, UAE tiếp tục vào bán kết nhưng để thua Qatar 0-4, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.

Việt Nam (áo đỏ) từng thắng UAE ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, U.23 và U.17 ẢNH: VFF

Tại Asian Cup 2023, UAE dừng bước ở vòng 16 đội. Sau khi hòa Tajikistan 1-1 trong 120 phút thi đấu, đội bóng Tây Á thất bại trên loạt sút luân lưu. Dù chưa thể tái lập thành tích vào chung kết, UAE vẫn là đối thủ có kinh nghiệm.

Đối đầu 'quân đoàn' nhập tịch

Với bóng đá Việt Nam, UAE mang tới kỷ niệm vui lẫn buồn.

Cách đây 19 năm, đội tuyển Việt Nam tạo nên địa chấn ngay trong lần đầu đá Asian Cup, khi hạ UAE với tỷ số 2-0 trên sân nhà trong trận ra quân. Sau đó, học trò HLV Alfred Riedl cầm hòa Qatar 1-1, rồi đoạt vé đi tiếp dù thua 1-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối. Dừng bước ở tứ kết trước Iraq (đội sau đó lên ngôi vô địch), nhưng Asian Cup 2007 vẫn là ký ức đẹp, cho thấy bóng đá Việt Nam có quyền mộng mơ ở châu Á. Giấc mộng ấy khởi đầu bằng chính chiến thắng trước UAE.

Dù vậy, trật tự lặp lại ở vòng loại Asian Cup 2015, khi Việt Nam thua UAE cả hai lượt với tổng tỷ số 1-7. Đến vòng loại thứ hai World Cup 2022, Việt Nam và UAE chia nhau mỗi đội một chiến thắng, rồi dắt tay nhau vào vòng ba.

Song, thành tích quá khứ chỉ mang tính tham khảo, khi UAE đã khác xưa nhờ chính sách nhập tịch. Tại Gulf Cup 2026 vừa hạ màn cách đây 6 ngày, UAE xuất sắc giành ngôi á quân khi vượt qua Bahrain, Yemen, Oman... trước khi thua Ả Rập Xê Út ở chung kết. Trong 26 cầu thủ dự giải, đội bóng Tây Á mang tới một "quân đoàn" nhập tịch những cầu thủ trưởng thành từ Brazil, Argentina và Bờ Biển Ngà, hiện thi đấu tại giải VĐQG UAE.

Trong đó, Fabio Lima là một trong những cầu thủ đáng gờm nhất. Anh từng thi đấu tại Vasco da Gama trước khi chuyển sang UAE, nơi anh khẳng định tên tuổi trong màu áo Al Wasl. Tiền vệ tấn công sinh năm 1993 là nhạc trưởng dẫn dắt hàng công, nhờ khả năng xử lý khéo léo, linh hoạt và nhãn quan vượt trội.



Thử thách lớn cho tài cầm quân của ông Kim ẢNH: NGỌC LINH

Sát cánh cùng Lima có Nicolas Gimenez. Cầu thủ sinh năm 1996 trưởng thành từ bóng đá Argentina, thi đấu ở vị trí tiền vệ công. Gimenez cầm bóng tốt, kết nối và tổ chức lối chơi hiệu quả nhờ cường độ cày ải ấn tượng. Hàng thủ UAE cũng "Brazil hóa" với Marcus Meloni và Lucas Pimenta.

Nhập tịch là hướng đi mới của UAE, khi đại diện Tây Á muốn "đốt cháy" giai đoạn tìm vé World Cup. UAE từng sử dụng tới 13 cầu thủ nhập tịch trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, và hứa hẹn còn nhiều hơn tại Asian Cup 2027.

Thử thách cực lớn cho Việt Nam, trong bối cảnh đội đã thua 5 trong 6 trận vòng bảng Asian Cup gần nhất. Trụ vững ở khúc cua UAE, thầy trò ông Kim mới mong tiến xa ở châu Á.