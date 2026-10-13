Đội tuyển Việt Nam xây hàng thủ toàn Việt kiều: Trung vệ cao 1,85 m bùng nổ?

Đội tuyển Việt Nam phải chỉnh đốn hàng thủ

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho thất bại của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (chỉ đứng hạng tư chung cuộc), như sa sút thể lực, trụ cột chấn thương... Tuy nhiên, không nên trốn tránh thực tế: hàng thủ của HLV Kim Sang-sik không còn là "pháo đài" tin cậy.

Đội tuyển Việt Nam chỉ giữ sạch lưới trận ra quân trước Philippines, sau đó thủng liền 5 bàn trong 3 trận gặp Thái Lan, Pakistan và Malaysia. Đây là chuỗi thủng lưới dài nhất của Việt Nam sau 2 năm, tính từ thời điểm HLV Kim Sang-sik mới nhậm chức. Ngay cả đối thủ hạng 198 thế giới như Pakistan còn khoan thủng hàng thủ Việt Nam 2 lần.

Hàng thủ Việt Nam (áo đỏ) mắc nhiều sai sót ở FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Hàng loạt sai sót từ cá nhân (Lê Ngọc Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Giang Patrik) đến hệ thống đã bẻ gãy sự chắc chắn của đội tuyển Việt Nam. Với chiến lược gia luôn lấy phòng ngự làm gốc như Kim Sang-sik, đây là thiếu sót khó chấp nhận. Khi hàng thủ thiếu chắc chắn, hàng công cũng không thể yên tâm dâng cao áp đặt thế trận.

Nỗi lo càng lớn hơn, khi trước mắt đội tuyển Việt Nam là những "đá tảng" như Hàn Quốc (hạng 32 thế giới) hay UAE (hạng 65) ở Asian Cup 2027. Ngay cả Yemen dù có thứ hạng thấp nhất (hạng 144), nhưng việc thường xuyên lăn lộn ở giải vùng vịnh với những đội mạnh như UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út hay Syria cũng mang lại cho đại diện Tây Á cường độ chơi bóng và bản lĩnh đáng gờm. Asian Cup là giải đấu khắc nghiệt hơn FIFA ASEAN Cup hay ASEAN Cup rất nhiều. 3 lần dự VCK từ trước đến nay, Việt Nam chỉ thắng được... 3 trận.

Mang tuyến phòng ngự lỏng lẻo hiện tại đá giải châu Á chẳng khác nào cầm chắc nguy cơ chiến bại. HLV Kim Sang-sik cần tận dụng 4 trận giao hữu tới gặp Đài Loan, Kyrgyzstan, Nhật Bản và Qatar để hàn lại tấm khiên. Trong đó, hai trận gặp Nhật Bản (đội bóng số một châu Á) và đương kim vô địch Asian Cup Qatar là bài tập rất giá trị cho hàng thủ. Các hậu vệ phải rèn lại cách tổ chức đội hình và chống chịu áp lực.

Cơ hội cho tân binh Việt kiều

Đối đầu "đá tảng" châu Á, HLV Kim Sang-sik cần những trung vệ cơ bắp, đọc tình huống tốt và tranh chấp rắn mặt. Tại FIFA ASEAN Cup, Nguyễn Adou Leygley Minh đã ra mắt tròn vai, khi anh chơi ổn ở vai trò trung vệ lệch trái.

Tại hàng thủ Việt Nam lúc này, dấu ấn Việt kiều ngày càng đậm nét. Cao Pendant Quang Vinh chắc suất đá chính ở hành lang trái, trong khi Lê Giang Patrik là người gác đền số một, với 13 trận bắt chính từ tháng 7 đến nay.

Ở đợt FIFA Days tháng 11, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ triệu tập Lương Chí Khải. Trung vệ sinh năm 1999 đã có quốc tịch Việt Nam và được cấp phép chơi cho đội tuyển quốc gia. Chí Khải cao 1,85 m, sở hữu sức bật tốt và làm chủ hiệu quả các pha không chiến.

Lương Chí Khải trong màu áo Thể Công Viettel ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

Trong mùa giải thứ ba đá ở V-League, Lương Chí Khải vẫn đang là lá chắn hàng đầu của Thể Công Viettel. Không giỏi triển khai bóng, cầu thủ từng đá tại Mỹ là mẫu trung vệ thuần thủ cổ điển. Anh tập trung phá bóng, bọc lót, thi đấu an toàn và gọn ghẽ. Lương Chí Khải có thể không hợp với thế trận triển khai từ sân nhà để áp đặt đối thủ, nhưng lại là quân bài lý tưởng cho thế trận phòng ngự lùi sâu. Đó là cách chơi gần như chắc chắn Việt Nam phải có khi so tài Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong hệ thống phòng ngự 3 trung vệ, Chí Khải cùng Việt Anh (1,86 m), Nguyễn Thành Chung (1,82 m) hay Đoàn Văn Hậu (1,86 m) sẽ hợp thành phòng tuyến ngăn bóng bổng tiềm năng. Đội tuyển Việt Nam cần những hậu vệ cao lớn, cơ bắp và tranh chấp sòng phẳng nếu muốn chống đỡ áp lực. Những trung vệ mỏng người kiểu Ngọc Bảo không phải lựa chọn phù hợp.

Chuỗi trận giao hữu trước Asian Cup 2027 cũng là "nhịp dừng" hợp lý để đội tuyển Việt Nam xua tan áp lực, qua đó tập trung thử nghiệm con người, không còn trận nào cũng phải đá với đôi chân trĩu nặng vì sức ép phải thắng. Trong bối cảnh thoải mái ấy, những miếng ghép mới như Lương Chí Khải sẽ có cơ hội hòa nhập.

Cuộc cải tổ hàng thủ là điều bắt buộc, để đội tuyển Việt Nam vững vàng trước ngày trở lại "biển lớn" châu Á.