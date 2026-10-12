Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất: Đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali ở World Cup, chờ kênh chiếu

Lịch đấu khó khăn và thách thức cho U.17 Việt Nam

Sau khi xuất sắc giành vé tứ kết U.17 châu Á, tương đương suất dự VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam chuẩn bị bước đến cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên, bóng đá trẻ Việt Nam có một đội tuyển U.17 bước đến đấu trường thế giới.

10 năm sau tấm vé World Cup của U.20 Việt Nam, đến lượt thế hệ tài năng của HLV Cristiano Roland bước ra sân chơi lớn.

U.17 Việt Nam bước tới World Cup 2026 ẢNH: VFF

Ông Roland đã "thay da đổi thịt" U.17 Việt Nam chỉ sau 1 năm huấn luyện, khi giúp đội tuyển trẻ từng bị loại ở vòng bảng Đông Nam Á có thể ngáng đường nhiều đối thủ mạnh như UAE, Nhật Bản, Uzbekistan, Úc... U.17 Việt Nam hòa cả 3 trận ở vòng bảng châu Á 2025, rồi xuất sắc vượt vòng bảng châu Á 2026 với 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc.

Tấm vé dự World Cup là phần thưởng xứng đáng cho cả thầy và trò, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ dù điều kiện tập luyện, thi đấu còn nhiều thiếu sót. Tại sân chơi thế giới diễn ra vào tháng 11 ở Qatar, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G. Đây là bảng đấu cực khó, với U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Thầy trò ông Roland đá trận ra quân lúc 20 giờ ngày 20.11, với đối thủ U.17 Bỉ. Sau đó, đến 22 giờ 30 ngày 23.11, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 New Zealand. Ở trận hạ màn diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11, U.17 Việt Nam so tài U.17 Mali, đối thủ mạnh nhất bảng.

Bản quyền còn bỏ ngỏ

Để đoạt vé đi tiếp, U.17 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, nhì bảng, hoặc đứng trong nhóm 8 đội (trong tổng số 12 đội) hạng ba có thành tích tốt nhất. Mục tiêu của HLV Roland cùng học trò là tìm kiếm điểm số lịch sử và bàn thắng lịch sử.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam ở bảng G U.17 World Cup ẢNH: VFF

Tại U.20 World Cup 2017, cách đây đúng 9 năm, U.20 Việt Nam đã có điểm số lịch sử khi hòa 0-0 với U.20 New Zealand ở trận ra quân. Đáng tiếc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thể ghi bàn, khi thua trắng U.20 Pháp và U.20 Honduras, rồi khép lại giải với vị trí cuối bảng.

Ở cấp độ U.17 vốn dĩ nhiều biến động hơn, U.17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội hy vọng. Trận gặp U.17 New Zealand ở lượt hai (22 giờ 30 ngày 23.11) là cơ hội khả dĩ nhất để HLV Roland cùng học trò chạm đến mục tiêu.

Hiện chưa đơn vị truyền hình nào công bố bản quyền U.17 World Cup 2026. Có thể, một số đơn vị chủ lực sẽ liên kết với nhau để đàm phán bản quyền, giúp người hâm mộ có điều kiện theo dõi và cổ vũ trực tiếp U.17 Việt Nam trên truyền hình và các nền tảng số khác.