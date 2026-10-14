HLV Kim Sang-sik sẽ 'lột xác' đội tuyển Việt Nam

C HẠM NGƯỠNG

HLV Kim Sang-sik khép lại 2 năm đầu viên mãn cùng đội tuyển VN, khi vô địch ASEAN Cup 2024, 2026 và thiết lập kỷ lục 27 trận bất bại, dài nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Thành công này không chỉ dựa vào tài năng của ông Kim, mà đến từ việc chiến lược gia Hàn Quốc còn được tạo điều kiện tốt nhất. Tập huấn dài hạn, con người tối ưu, đội tuyển VN đã thành công nhờ sách lược hợp lý.

Song cần đặt ra dấu hỏi: Sau khi vắt mọi nguồn lực để vô địch Đông Nam Á, đội tuyển VN còn gì để mạnh hơn cho mục tiêu châu Á? Màn trình diễn tại ASEAN Cup đã là phiên bản tinh túy nhất mà ông Kim có thể tạo ra?

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Hoài nghi nói trên có cơ sở khi nhìn vào cốt lõi: bộ khung đội tuyển VN hiện tại hầu hết đã (hoặc sắp) chạm ngưỡng 30. Khác với 7 năm trước, khi VN lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 với lứa cầu thủ đang ở độ sung sức nhất (23 - 26 tuổi), thế hệ hiện tại dù trên lý thuyết giàu kinh nghiệm hơn, nhưng thể lực và động lực không bằng.

Khác với người tiền nhiệm Park Hang-seo, ông Kim có nhiều nguồn cầu thủ hơn, trong đó có ngoại binh nhập tịch. Tuy nhiên, ngoại binh chỉ có quốc tịch VN khi thi đấu tối thiểu 5 năm tại đây, nên hầu hết đều lên tuyển khi đã gần bên kia sườn dốc như Hoàng Hên và Tài Lộc (đều 32 tuổi). Sự già hóa đội hình càng nghiêm trọng bởi sức ép thành tích khiến đội tuyển VN dè dặt thử nghiệm. 2 năm qua, VN đá 30 trận thì có tới 26 trận thuộc giải đấu chính thức (ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và vòng loại Asian Cup). Việc giải đấu nào cũng có chỉ tiêu thành tích khiến ông Kim phải dùng bộ khung tối ưu. Có những cầu thủ đã kiệt sức sau khi đá chính liên tục, như Tiến Anh (15 trận), Hoàng Đức (14 trận)... Thủ môn Lê Giang Patrik cũng bắt liền 13 trận từ khi có quốc tịch VN. Các tân binh như Adou Minh, Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa chỉ ra sân khi các trụ cột chấn thương, khiến ông Kim hết lựa chọn.

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Sau 2 năm căng sức đua thành tích, đội tuyển VN có 2 tháng "trầm lại". Học trò ông Kim đọ sức Kyrgyzstan, Đài Loan vào tháng 11 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình. Cuối tháng 12, VN đấu Nhật Bản, rồi lên đường sang Qatar giao hữu với chủ nhà.

Lần đầu tiên từ khi đến VN, ông Kim có 4 trận giao hữu liên tục, với các đối thủ đa dạng từ khu vực địa lý, trường phái chơi bóng đến đẳng cấp. Từ đầu năm 2025 đến nay, VN chỉ giao hữu với những đội nằm ngoài tốp 150 như Campuchia, Bangladesh hay Myanmar. Còn ở loạt trận tới, Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới), Qatar (hạng 60) hay Nhật Bản (hạng 17) hiển nhiên mạnh hơn. Mà đối thủ càng mạnh, thử nghiệm càng có giá trị.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã có hạt mầm hy vọng được gieo xuống như Williams Minh Hoàng (đá 4 trận, in dấu giày vào 2 bàn). Minh Hoàng dù chưa sắc và gọn, nhưng ở tuổi 19 anh là ngọc thô tiềm năng. Cầu thủ trẻ cần được tin tưởng, được bao dung với thiếu sót để tiến bộ. Thành quả chỉ đến nếu ông Kim đặt cược hiện tại để nuôi dưỡng tương lai.

Trong tháng 11, ông Kim dự kiến mang tới đội hình pha trộn ở các trận gặp Đài Loan và Kyrgyzstan trên sân nhà. 2/3 lực lượng vẫn sẽ là dàn trụ cột, nhưng 1/3 còn lại là không gian cho thử nghiệm. Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Adou Minh sẽ có thêm cơ hội. Trung vệ Lương Chí Khải cũng có khả năng hiện diện khi được FIFA cấp phép thi đấu. Một số nhân tố U.23 VN như Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng… đều nằm trong diện cân nhắc. Khi áp lực thành tích tạm lắng xuống, đội tuyển VN có thể rộng cửa đón làn gió mới. Thực tế, thầy Kim không ngại thử nghiệm. Khi mới đến VN, ông từng gây sốc khi cho Văn Trường, Vĩ Hào ra sân trận gặp Nga, rồi trao niềm tin cho Ngọc Tân, Đình Triệu, Ngọc Quang, Hai Long dù trước đó nhóm cầu thủ này gần như không có cửa trên tuyển.

Sự xuất hiện của tân binh cũng là thông điệp ông Kim gửi tới trụ cột: phải cố gắng giữ lấy vị trí. Những ai không đủ động lực và khao khát sẽ không có chỗ trên "con tàu" tiến ra châu Á vào đầu năm sau.