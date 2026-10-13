Kịch bản nào đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng knock-out Asian Cup 2027, điều lệ khá dễ thở

Kỹ thuật và bản lĩnh

Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1.2027 – 5.2.2027 tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu không hề dễ dàng, với Hàn Quốc là 1 trong những đội mạnh nhất châu Á, còn UAE suýt giành được vé dự World Cup 2026. Đội bóng xứ sở Ả Rập cũng có sự phục vụ của nhiều cầu thủ nhập tịch. Còn Yemen là ẩn số của bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng tiền vệ mạnh hàng đầu Đông Nam Á Ảnh: Ngọc Linh

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có những ưu điểm khiến các đối thủ phải dè chừng. Đầu tiên, chất lượng kỹ thuật của các học trò HLV Kim Sang-sik thật sự đáng nể. Ở Asian Cup 2027, nếu hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam gồm những Hoàng Đức, Thành Long thi đấu với phong độ và thể lực tốt nhất, chúng ta rất nguy hiểm ở các pha chuyển đổi trạng thái.

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm, nhận xét: "Tôi cho rằng các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có khả năng chuyển đổi trạng thái tốt hàng đầu Đông Nam Á. Họ có thể giúp đội nhà chuyển từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại, chuyển từ lối đá nhanh sang chậm và ngược lại, rất uyển chuyển. Một khi chúng ta chuyển đổi trạng thái tốt, đối thủ dễ bất ngờ về lối chơi của chúng ta".

Sở dĩ tại FIFA ASEAN Cup vừa rồi đội tuyển Việt Nam không làm tốt công việc này, vì Quang Hải chấn thương, còn Hoàng Đức và Thành Long không đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Ở Asian Cup 2027, khi những cầu thủ vừa nêu tích lũy đủ thể lực, chúng ta có thể phát huy 1 trong những điểm mạnh nhất của mình.

Đình Bắc từng có kinh nghiệm ghi bàn vào lưới Nhật Bản ở Asian Cup 2023 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Điểm mạnh khác của đội tuyển Việt Nam, thường khiến cho các đội bóng thuộc Tây Á như UAE và Yemen rất e ngại, đó là sự lắt léo, năng lực kiểm soát bóng tốt và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Bản lĩnh này giúp cho các cầu thủ Việt Nam luôn giữ vững kỷ luật chiến thuật, điểm mạnh rõ rệt của bóng đá Việt Nam so với các nền bóng đá ở Tây Á. Còn các pha xử lý bóng lắt léo giúp cho những Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Hai Long… có thể thực hiện những động tác khó, đặt hàng thủ đối phương vào những tình huống không thể lường trước.

Kinh nghiệm dày dạn

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt từng thi đấu tốt tại các kỳ Asian Cup gần nhất vào các năm 2019 và 2023, như Việt Anh, Đình Bắc, Đoàn Văn Hậu, có thể có thêm thủ môn Nguyễn Filip, trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Phạm Tuấn Hải (nếu họ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung tới đây). Điều đó phản ánh các tuyển thủ Việt Nam không thiếu kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi châu Á. Chúng ta thiệt thòi khi Đình Bắc bị treo giò trận gặp UAE và Hàn Quốc nhưng anh hoàn toàn có thể ra sân trận gặp Yemen vào ngày 20.1.2027.

Việt Anh (20) từng ghi bàn vào lưới Iraq tại Asian Cup 2023 Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để tạo nên bất ngờ tại Asian Cup 2027. Điều lệ của giải đấu cũng không quá khắc nghiệt với đội tuyển Việt Nam. Ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, sẽ có thêm 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16 đội. Đội tuyển Việt Nam có thể đặt ra mục tiêu giành 4 điểm ở bảng E, để tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong đó, chiến thắng trước Yemen là nhiệm vụ bắt buộc với chúng ta. Ngoài ra, mục tiêu cầm hòa UAE không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE vào ngày 10.1.2027, gặp Hàn Quốc vào ngày 15.1.2027 và gặp Yemen vào ngày 20.1.2027.