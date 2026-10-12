Đội tuyển Việt Nam mài sắc lối chơi áp đặt

Hơn cả 2 trận giao hữu

Ở Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Muốn giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc hoàn thành mục tiêu thắng Yemen, đối thủ bị đánh giá thấp nhất, đồng thời nỗ lực kiếm điểm trước Hàn Quốc, UAE.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 99. Kyrgyzstan đứng hạng 106, chỉ kém Việt Nam 7 bậc và vượt trội hơn hẳn so với vị trí 145 của Yemen. Ngược lại, Đài Loan lại đứng tận hạng 174, thấp hơn cả Yemen. Nói cách khác, giải tam hùng mang đến cho đội tuyển Việt Nam đúng 2 kiểu đối thủ cần thiết để mô phỏng trận đấu với Yemen: một bên là Kyrgyzstan, đối thủ có thực lực nhỉnh hơn Yemen, đủ sức tạo áp lực thực sự; một bên là Đài Loan, đối thủ yếu hơn Yemen, phù hợp để rèn giũa khả năng phá vỡ hàng thủ co cụm.

Đáng chú ý, Yemen là đối thủ mới trở lại đấu trường châu lục sau khi vắng mặt ở kỳ Asian Cup trước, giành vé nhờ thắng Li Băng 2-0 tại Doha ở trận play-off, với cú đúp của tiền đạo Nasser Al-Gahwashi. Kết quả ấy cho thấy Yemen không dễ bắt nạt, nhưng khoảng cách đẳng cấp với đội tuyển Việt Nam vẫn là khá lớn (chênh lệch tới 46 bậc trên bảng xếp hạng FIFA). Vì thế, nhiều khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi tấn công chủ động trước đối thủ này.

Đình Bắc và các đồng đội từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước Pakistan. Tại Asian Cup, anh không thể ra sân trận gặp UAE và Hàn Quốc do dính án treo giò từ AFC. Bắc sẽ chỉ ra sân trận gặp Yemen vào ngày 20.11 ẢNH: NGỌC LINH

Điểm yếu cần cải thiện

Dù vậy, trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam chưa chơi thực sự ấn tượng trước những đội bóng yếu hơn và cần cải thiện vấn đề này. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ngay cả trước đối thủ yếu như Pakistan, "những chiến binh sao vàng" cũng không ít lần tỏ ra lúng túng trong khâu dứt điểm, thiếu đi sự sắc bén cần thiết để chuyển hóa thế trận áp đảo thành bàn thắng. Nếu tình trạng này lặp lại trước Yemen tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh rơi điểm số quan trọng ngay trước một đối thủ vừa tầm, điều tối kỵ với mục tiêu giành vé vào vòng 16 đội.

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Chính vì vậy, 2 trận đấu tại giải tam hùng nên được xem là cơ hội quý giá để HLV Kim Sang-sik mài giũa sức mạnh tấn công, thử nghiệm các phương án phối hợp, dứt điểm trong nhiều tình huống khác nhau: từ việc phá vỡ hàng thủ lùi sâu của một đối thủ yếu như Đài Loan, đến việc tạo đột biến trước một đối thủ có tổ chức chặt chẽ hơn như Kyrgyzstan. Nếu tận dụng tốt, đây sẽ là bước đệm lý tưởng để đội tuyển Việt Nam hướng đến cuộc đối đầu Yemen với sự tự tin cao nhất.

Lịch thi đấu bảng E, Asian Cup 2027

Ngày 10.1.2027: Hàn Quốc - Yemen.

Ngày 11.1.2027: UAE - Việt Nam.

Ngày 15.1.2027: Yemen - UAE; Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 20.1.2027: Việt Nam - Yemen; Hàn Quốc - UAE.



