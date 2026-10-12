Tiền vệ Việt kiều sáng giá và cơ hội kế thừa Hoàng Đức, Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam

Ghi dấu ấn ở V-League

Đó là Abdel-Amine Trần Đức Vinh, cao 1,74 m và đang khoác áo CLB SNLA. Cầu thủ Việt kiều Pháp sinh năm 2005 này tiếp tục có một trận đấu ấn tượng khi SLNA tiếp CA TP.HCM trên sân Vinh ở trận đấu vòng 3 V-League vào ngày 11.10. Pha bóng có dấu ấn đậm nét của Abdel-Amine Trần Đức Vinh là tình huống đột phá cực hay đi qua 2 hậu vệ ngay trước vòng cấm của CA TP.HCM buộc Khổng Minh Gia Bảo phải phạm lỗi. Từ quả đá phạt này, SLNA có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước đại diện đến từ TP.HCM.

Trước đó, trong chiến thắng 4-1 của SLNA trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy, Đức Vinh đã có màn trình diễn đầy tự tin. Khả năng giữ bóng, xoay xở trong không gian hẹp, kéo bóng thoát pressing cùng những pha tranh chấp mạnh mẽ giúp tiền vệ 21 tuổi tạo dấu ấn ở khu vực giữa sân. Đặc biệt, cú cứa lòng bằng chân trái hiểm hóc của anh buộc thủ môn Văn Chuẩn phải trổ tài cứu thua. Màn thể hiện ấy giúp Đức Vinh góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 2 V-League do FPT Play bình chọn.

Abdel-Amine Trần Đức Vinh (áo vàng) đang có phong độ tốt trong màu áo CLB SLNA Ảnh: Minh Tú

Quan sát cách Trần Đức Vinh chơi bóng ở 4 trận đấu đã qua, có thể thấy anh thể hiện rất tốt vai trò tiền vệ hỗ trợ tấn công, dám cầm bóng đột phá khi gặp vây ráp, tạo nên những pha bóng có đột biến cực cao. Ngoài ra, điểm cộng của tiền vệ này là xử lý bóng rất thông minh với sự tự tin cao độ. Đây là những tiêu chí cấu thành một mẫu tiền vệ hiện đại mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần.

Được biết, Abdel-Amine Trần Đức Vinh là Việt kiều Pháp, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Pháp. Ở CLB SLNA, ngoài Đức Vinh còn có người anh sinh năm 2004 là Karim Trần Phi Long cùng chơi chung. Phi Long trở về Việt Nam từ mùa giải năm ngoái trong khi Đức Vinh về từ mùa hè năm nay. Nếu Phi Long chơi ở vị trí tiền đạo cánh thì Đức Vinh chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong khi người anh Phi Long vẫn chưa có suất đá chính thì Đức Vinh luôn chiếm một chỗ ở đội hình SLNA từ đầu giải.

Theo chia sẻ từ phía người đại diện của Đức Vinh, hiện anh chưa có quốc tịch Việt Nam. Nhưng với việc có bố là người Việt, thì chuyện xin quốc tịch của cầu thủ này không phải là việc quá khó.

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Vị trí đội tuyển Việt Nam đang cần

Điều khiến người hâm mộ kỳ vọng là Đức Vinh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, khu vực đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong tương lai, khi cả Hoàng Đức và Quang Hải đều đã lớn tuổi và đang gặp tình trạng quá tải dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Nhìn lại quá trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup mới thấy ông Kim Sang-sik đau đầu thế nào về hàng tiền vệ khi thiếu cả Hoàng Đức và Quang Hải. Lúc này đội tuyển Việt Nam gần như không có người điều tiết trận đấu, tổ chức lối chơi và tạo đột biến, dẫn đến việc cả ba tuyến thiếu liên kết và thường xuyên để mất bóng.

Đội tuyển Việt Nam vẫn phải dựa quá nhiều vào Hoàng Đức ở hàng tiền vệ Ảnh: Ngọc Linh

Ở lứa kế cận, như các cầu thủ U.23 Việt Nam từng đoạt HCĐ châu Á 2026, 3 tiền vệ sáng giá là Quốc Cường, Xuân Bắc và Thái Sơn chưa để lại nhiều dấu ấn. Nếu Thái Sơn từng được gọi lên tuyển nhưng sau đó gặp chấn thương nặng đến nay chưa trở lại thi đấu, thì Quốc Cường và Xuân Bắc đều chỉ dừng ở mức tiềm năng.

Trong số các cầu thủ Việt kiều đến V-League mùa này, cũng chỉ có Abdel-Amine Trần Đức Vinh để lại dấu ấn ở vị trí tiền vệ. Thế mới thấy để đào tạo được một cầu thủ giỏi ở vị trí này khó biết dường nào. Vì vậy, việc tạo dấu ấn ở 4 trận đấu đã qua tại Việt Nam sẽ giúp Abdel-Amine Trần Đức Vinh sớm lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Với tuổi đời còn rất trẻ, nếu tiếp tục khẳng định mình ở V-League và sớm có quốc tịch, Đức Vinh sẽ là ứng viên sáng giá góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai.