Malaysia và Indonesia chạy đua thăng hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ ‘lâm nguy’ nếu văng khỏi tốp 100

Vị trí bảng xếp hạng FIFA là yếu tố then chốt bốc thăm vòng loại World Cup

"Chúng tôi muốn đạt được thứ hạng tốt hơn nhiều. Khi thứ hạng được cải thiện, chúng tôi sẽ nằm ở nhóm hạt giống thuận lợi hơn trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup và Asian Cup. Đội tuyển Malaysia cần đảm bảo mình nằm trong ít nhất là nhóm hạt giống 2. Chúng tôi không muốn rơi vào nhóm hạt giống số 3 hay số 4, vì điều đó sẽ khiến giai đoạn đầu của vòng loại trở nên khó khăn hơn nhiều", ông Ab Ghani chia sẻ với báo chí Malaysia ngày 11.10 xung quanh vị trí của Harimau Malaya trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam hiện giữ vững vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup. Trong khi Malaysia tăng 3 bậc Ảnh: Ngọc Linh

Hiện đội tuyển Malaysia nhờ thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup đã tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí 136 lên 133. Họ giành được đến 15,87 điểm, để nâng số điểm tích lũy lên 1.102,09 điểm.

Chủ tịch FAM Ab Ghani nhấn mạnh thêm, đội tuyển Malaysia cần tận dụng tối đa mọi đợt tập trung quốc tế để tiến vào tốp 100 và hướng tới mục tiêu giành lại vị trí số 1 tại Đông Nam Á.

Để chuẩn bị cho bước đi này, đội tuyển Malaysia sẽ sớm có cơ hội tích lũy thêm điểm số trong đợt tập trung quốc tế tháng 11, khi FAM đã sắp xếp hai trận giao hữu gặp đội tuyển Trung Quốc (đang xếp hạng 96 thế giới) vào các ngày 14 và 17.11.

Malaysia hy vọng sẽ giành các kết quả khả quan ở các trận này, sau khi đội tuyển Trung Quốc đang tụt dốc không phanh (thua 3 trận liên tiếp ở FIFA Days tháng 9 và 10) và rớt đến 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (từ 91 xuống 96).

Đội tuyển Malaysia không góp mặt ở Asian Cup 2027. Họ đang kỳ vọng vào cơ hội cải thiện thứ hạng FIFA và nằm nhóm hạt giống thuận lợi cho giải đấu tiếp theo và vòng loại World Cup 2030.

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Vị trí tốp 100 của đội tuyển Việt Nam cần được cải thiện

Tuy nhiên, gần đây Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ấn định ngày 15.12 là thời điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, cũng như tranh vé dự Asian Cup 2032.

Đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng gác lại sự thất vọng ở FIFA ASEAN Cup, để hướng tới Asian Cup 2027 chỉ còn không bao lâu nữa sẽ khai diễn Ảnh: Ngọc Linh

AFC cũng sẽ lấy vị trí cuối cùng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA sau lịch thi đấu quốc tế tháng 11 để bốc thăm chia cặp cho các đội có thứ hạng thấp ở vòng loại thứ nhất (10 cặp đấu) và chia các nhóm hạt giống cho vòng loại thứ hai (36 đội) trước lễ bốc thăm.

Dựa trên vị trí hiện nay, đội tuyển Malaysia hết cơ hội chen chân lên nhóm hạt giống số 2, nơi đã có đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đội tuyển Indonesia cũng chắc chắn nằm nhóm hạt giống số 3 cùng Malaysia.

Indonesia cũng đang nỗ lực cải thiện vị trí bảng xếp hạng FIFA với 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 11 gặp Jordan ngày 13.11. Trận còn lại dự kiến gặp Syria ngày 17.11.

Bất kể vị trí hiện nay ở các nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á khó thay đổi, tuy nhiên, với điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của Indonesia (1.166,50 điểm) và Malaysia (1.102,09 điểm), cho thấy đã xích lại ngày càng gần với đội tuyển Việt Nam (1.231,29 điểm).

Đội tuyển Việt Nam hiện vẫn đảm bảo vị trí thứ 99 thế giới và 17 châu Á, xếp sau Thái Lan, hạng 93 thế giới, 14 châu Á và có 1.251,42 điểm. Sau FIFA Days tháng 9 và 10, Indonesia tăng 2 bậc lên hạng 116 thế giới và 21 châu Á, còn Malaysia là 133 thế giới và 23 châu Á.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu chính thức gặp đội Đài Loan và Kyrgyzstan, đây là các trận thầy trò HLV Kim Sang-sik cần nỗ lực giành các kết quả tốt nhất để cải thiện điểm số bảng xếp hạng FIFA và vị trí hiện nay. Sau đó, hướng đến Asian Cup 2027, với tiếp tục 2 trận giao hữu chạy đà gặp Nhật Bản (ngày 30.12) và Qatar (5.1), trước khi bước vào trận ra quân với UAE vào ngày 11.1.2027.

Nếu đội tuyển Việt Nam bị văng khỏi tốp 100, cơ hội nằm ở nhóm hạt giống số 2 sẽ bị tước bỏ. Dễ rơi vào nhóm mà sau khi bốc thăm, sẽ phải đương đầu với đối thủ cực mạnh tại vòng loại World Cup.