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    Bóng đá Việt Nam có cơ hội lịch sử: 2 đội U.17 nam và nữ cùng dự WorldCup

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo

    Thành tích toàn thắng ấn tượng của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam ở vòng loại giúp bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên có 2 đại diện nam và nữ dự U.17 World Cup.

    Bóng đá Việt Nam có cơ hội lịch sử: 2 đội U.17 nam và nữ cùng dự WorldCup- Ảnh 1.

    Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam có cơ hội dự U.17 World Cup nữ 2027

    ảnh: VFF

    Ấn tượng U.17 nữ Việt Nam

    Tối 11.10 trên sân Bà Rịa (TP.HCM), đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã chơi một trận ấn tượng, thắng thuyết phục U.17 Kyrgyzstan 2-0 để đoạt tấm vé duy nhất vòng loại bảng D tham dự VCK U.17 nữ châu Á 2027.

    Chiến thắng này khép chiến dịch vòng loại xuất sắc của thầy trò HLV Okiyama Masahiko, khi các cô gái trẻ đã toàn thắng cả 3 trận, ghi đến 28 bàn (trung bình 7,3 bàn/ trận) mà không để thủng lưới lần nào.

    Đặc biệt, những Khánh Chi, Hà Vi, Quỳnh Lâm, Thu Phương… và nhiều vị trí khác dù được điều chỉnh lực lượng nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh, vượt qua sức ép tâm lý để chơi một trận chặt chẽ và hiệu quả.

    Bóng đá Việt Nam có cơ hội lịch sử: 2 đội U.17 nam và nữ cùng dự WorldCup- Ảnh 2.

    HLV Okiyama Masahiko đang xây dựng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam rất tốt

    ảnh: VFF

    Vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra từ 31.3 - 17.4.2027, với 12 đội bóng chia làm 3 bảng (4 đội mỗi bảng). Các đội nhất nhì mỗi bảng và 2 trong 3 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

    Nếu gặp nhánh đấu thuận lợi và vượt qua vòng tứ kết, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ góp mặt ở bán kết, đoạt 1 trong 4 tấm vé đại diện châu Á tranh tài tại U.17 World Cup nữ 2027 sẽ tổ chức tại Ma Rốc.

    Sau khi kết thúc vòng loại U.17 nữ châu Á, đội U.17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được trui rèn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Hiện VFF cũng đang kết nối để lên kế hoạch tập huấn kỹ lưỡng tương tự U.17 nam Việt Nam để có thành tích tốt nhất.

    Vào tháng 11 tới, đội tuyển U.17 nam Việt Nam sẽ thi đấu ở U.17 World Cup tại Qatar. VFF đã lên kế hoạch tập huấn chi tiết tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ cuối tháng 9. Hàng loạt trận cọ xát với các đội bóng hơn tuổi như U.23 Hà Nội, U.19 PVF, U.19 CAHN và U.19 Hà Nội sẽ được triển khai.

    Từ ngày 19.10, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuyên sâu kéo dài 10 ngày. Sau đó có thêm 2 trận giao hữu quốc tế tại UAE, trước khi bay sang Qatar tham dự U.17 World Cup.

    Nếu cả đội tuyển U.17 nữ và U.17 nam Việt Nam được tập huấn tốt và phát huy đúng tiềm năng, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội lịch sử lần đầu có 2 đại diện tham dự World Cup U.17 cả nam lẫn nữ.

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