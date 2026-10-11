VCK U.17 nữ châu Á xác định đủ 12 đội, Đông Nam Á có 5 đại diện: Việt Nam và ai nữa?

Trước khi vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến 11.10, chủ nhà Trung Quốc cùng 3 đội có thành tích tốt nhất tại VCK năm 2026 gồm CHDCND Triều Tiên (vô địch), Nhật Bản (á quân) và Úc (hạng tư) đã chắc suất tham dự giải đấu năm 2027. Tám suất còn lại được xác định thông qua cuộc cạnh tranh tại 8 bảng đấu vòng loại.

U.17 nữ Việt Nam cùng 4 đại diện Đông Nam Á có mặt

Tại bảng D, U.17 nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 28 bàn và không để thủng lưới. Thành tích này giúp U.17 nữ Việt Nam đứng đầu bảng, qua đó giành quyền góp mặt tại sân chơi cấp châu lục.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 trong lịch sử U.17 nữ Việt Nam góp mặt tại VCK giải vô địch bóng đá nữ U.17 châu Á. Tấm vé lần này là kết quả đáng khích lệ đối với bóng đá nữ trẻ Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu những đội tuyển hàng đầu châu Á.

U.17 nữ Việt Nam ăn mừng cùng CĐV sau khi giành vé đến VCK ẢNH: VFF

Bên cạnh Việt Nam, Đông Nam Á còn có 4 đại diện khác vượt qua vòng loại là Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Philippines. U.17 nữ Indonesia toàn thắng cả 3 trận tại bảng B để giành ngôi đầu. Tại bảng F, U.17 nữ Thái Lan cũng đạt thành tích 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Myanmar và Philippines lần lượt đứng đầu bảng G và bảng H để góp mặt tại VCK.

Ở bảng A, U.17 nữ Hàn Quốc gây ấn tượng với thành tích toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm, ghi 31 bàn và không để thủng lưới. Đây là một trong những đội tuyển có hiệu suất ghi bàn nổi bật tại vòng loại.

Tại bảng C, U.17 nữ Đài Loan cũng thể hiện phong độ thuyết phục khi giành trọn 9 điểm. Ở lượt trận cuối, U.17 nữ Đài Loan đánh bại đối thủ cạnh tranh tấm vé trực tiếp là U.17 nữ Lào với tỷ số 6-0. Trong khi đó, tại bảng E, U.17 nữ Ấn Độ vượt qua Malaysia với tỷ số 4-0 ở trận đấu quyết định, giành 9 điểm và đứng đầu bảng để đoạt vé dự VCK.

12 suất dự VCK U.17 nữ châu Á 2026 đã được xác định

Như vậy, 12 đội góp mặt tại VCK U.17 nữ châu Á 2027 đã được xác định, gồm Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và Philippines.

Theo kế hoạch, VCK U.17 nữ châu Á 2027 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 31.3 đến 17.4.2027. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến được tổ chức vào tháng 12.2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ giành quyền tham dự FIFA U.17 World Cup nữ 2027 tại Ma Rốc.