HLV Kim Sang-sik đang thiếu những 'kép phụ' đủ sức cạnh tranh ở Asian Cup?

Trong một giải đấu ngắn ngày, việc sở hữu đội hình xuất phát chất lượng là chưa đủ. Chấn thương, thể lực và yêu cầu thay đổi chiến thuật có thể buộc ban huấn luyện phải sử dụng nhiều cầu thủ khác nhau. Vì vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sẽ đá chính, mà còn là đội tuyển Việt Nam có bao nhiêu phương án thay thế thực sự đáng tin cậy.

Chấn thương bộc lộ bài toán chiều sâu lực lượng

FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy những khó khăn mà HLV Kim Sang-sik có thể phải đối mặt khi lực lượng bị xáo trộn. Ngay trận ra quân gặp Philippines ngày 26.9, Xuân Son gặp chấn thương cơ đùi sau và phải rời giải. Đây là tổn thất đáng kể bởi tiền đạo này mang đến phương án tấn công dựa trên khả năng tranh chấp, làm tường và hoạt động trong vòng cấm.

Khi Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam phải tìm kiếm những cách tiếp cận khung thành khác. Những cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hai Long hay Williams Minh Hoàng có thể đóng góp vào mặt trận tấn công, nhưng không phải ai cũng đảm nhiệm vai trò tương tự một trung phong.

Xuân Son có thể trở lại vào Asian Cup 2027 nhưng vẫn cần có những phương án dự phòng chất lượng trong trường hợp anh chưa có phong độ tốt nhất ẢNH: NGỌC LINH

Trận thắng Pakistan 4-2 ngày 1.10 cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí. Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt lập công, giúp đội bóng lật ngược tình thế sau khi bị dẫn trước.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của nhiều cầu thủ không đồng nghĩa đội tuyển đã giải quyết hoàn toàn bài toán chiều sâu. Khi một vị trí chủ chốt bị bỏ trống, ban huấn luyện còn phải tính đến việc điều chỉnh hệ thống, phân chia lại nhiệm vụ và duy trì sự kết nối giữa các tuyến.

Ở hàng phòng ngự, Bùi Hoàng Việt Anh cũng gặp vấn đề về thể lực trong trận gặp Pakistan. Những trường hợp như vậy đặt ra yêu cầu phải có các phương án thay thế sẵn sàng, nhất là khi đội tuyển bước vào những giải đấu có mật độ thi đấu cao.

Không phải vị trí nào cũng có phương án thay thế tương đương

Một trong những thách thức khi xây dựng đội hình B là sự khác biệt về đặc điểm chuyên môn giữa các cầu thủ. Ở tuyến giữa, Nguyễn Hoàng Đức có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và triển khai tấn công. Nếu tiền vệ này không thể thi đấu, HLV Kim Sang-sik cần một phương án khác để duy trì khả năng tổ chức lối chơi.

Tuy nhiên, việc tìm một cầu thủ có thể đảm nhiệm toàn bộ nhiệm vụ của Hoàng Đức không đơn giản. Ban huấn luyện có thể phải thay đổi cách vận hành tuyến giữa, phân chia nhiệm vụ điều phối bóng cho nhiều vị trí hoặc sử dụng một hệ thống chiến thuật khác.

HLV Kim Sang-sik có đang thiếu một đội hình B đủ sức cạnh tranh?

Tương tự, trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến. Nhưng khi cầu thủ này bị phong tỏa hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, đội tuyển cần những phương án tấn công khác thay vì chỉ thay người mà giữ nguyên cách chơi.

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik có những lựa chọn như Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Mỗi người có những ưu điểm riêng về kinh nghiệm, phản xạ hoặc khả năng phối hợp với hàng phòng ngự.

Xoay tua đội hình là bài toán không thể tránh

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng E với UAE, Hàn Quốc và Yemen. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp UAE ngày 10.1, Hàn Quốc ngày 15.1 và Yemen ngày 20.1.

Như vậy, đội tuyển sẽ phải thi đấu 3 trận vòng bảng trong vòng 11 ngày. Khoảng nghỉ giữa các trận không quá ngắn, nhưng cường độ thi đấu quốc tế cùng yêu cầu di chuyển, hồi phục và chuẩn bị chiến thuật vẫn có thể ảnh hưởng đến thể trạng cầu thủ.

Hàn Quốc - đối thủ cùng bảng ở Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam - sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp ẢNH: REUTERS

Những thay đổi về yêu cầu chiến thuật khiến HLV Kim Sang-sik khó chỉ dựa vào một nhóm cầu thủ cố định trong cả 3 trận. Bên cạnh việc lựa chọn đội hình xuất phát, ông còn phải tính toán thời điểm thay người, phân phối thể lực và sử dụng những cầu thủ có đặc điểm phù hợp với từng đối thủ.

Nếu các phương án dự bị không đáp ứng được yêu cầu, đội tuyển có nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào nhóm trụ cột. Ngược lại, việc xoay tua hợp lý có thể giúp duy trì cường độ thi đấu và hạn chế nguy cơ quá tải.