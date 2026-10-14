Thất bại... đáng tự hào và cực kỳ nuối tiếc của CLB CAHN trước nhà vua bóng đá Nhật Bản

CLB CAHN chơi sòng phẳng với nhà vô địch Nhật Bản

"Chúng tôi tiếc nuối và thất vọng vì trận thua này", HLV Alexandre Polking mở đầu họp báo sau trận thua 0-1 của CLB CAHN trước Kashima Antlers (lượt hai AFC Champions League Elite, tối 13.10) với đôi mắt đỏ hoe.

Đương kim vô địch V-League chưa có điểm đầu tiên tại Cúp C1 châu Á, dù đã ở rất gần mục tiêu này.

Đứng trước "tượng đài" bóng đá từng đoạt 21 danh hiệu quốc nội Nhật Bản, CLB CAHN đã chơi trận đấu để đời. Học trò Polking dứt điểm 17 lần (so với 10 của Kashima), cầm bóng nhiều hơn, ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu.

Thất bại 0-1 tiếc nuối của CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Trước màn so tài CLB CAHN, Kashima đã thắng Newcastle Jets của Úc với tỷ số 7-1 ở trận ra quân. Khoảng cách giữa hai đội rất lớn, bởi trong khi đại diện Việt Nam mới lần đầu bước đến AFC Champions League Elite, Kashima đã dự giải 14 lần, đoạt ngôi vô địch năm 2018. Kashima cũng là đương kim vô địch J-League 1, sở hữu đội hình giá trị bậc nhất khu vực miền Đông.

Nhưng CLB CAHN đã suýt biến điều không thể thành có thể. HLV Polking chỉ dùng 3 ngoại binh (còn thấp hơn con số cho phép của V-League), vẫn giúp học trò đá sòng phẳng với Kashima. Đại diện của bóng đá Việt Nam ở trận đấu này, đã triển khai bóng tuần tự từ sân nhà, bình tĩnh đan lát, đập nhả trước áp lực và dàn xếp lối chơi bài bản.

CLB CAHN không "đổ bê tông", hay chơi phản công, bóng dài kiểu cầu may. Học trò của HLV Polking đá sòng phẳng và ngang ngửa đội bóng mạnh nhất vòng bảng bằng đội hình còn ít ngoại binh hơn đối thủ, bằng thứ bóng đá kiểm soát thương hiệu mà Polking nhào nặn.

"Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt, tự tin tịnh tiến bóng trước đối thủ pressing tốt", HLV Polking phân tích. Trong suốt hiệp 1, CLB CAHN làm chủ cuộc chơi, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đình Bắc, Leo Artur và Stefan Mauk đều đã đối mặt với thủ môn Tomoki Hayakawa của Kashima.

"Kashima thực sự vất vả trước cách pressing của CLB CAHN. Chúng tôi biết trận nào ở giải châu Á cũng gian nan, nhưng trận này thực sự rất khó. Kashima đã phải đấu với đội bóng có thực lực và đẳng cấp", HLV Toru Oniki của Kashima đánh giá.

Kashima (áo trắng) chật vật trước CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

HLV Oniki không quá lời, khi cầu thủ xuất sắc nhất trận là thủ môn Hayakawa của Kashima. 4 lần cứu thua, trong đó có pha đổ người phút cuối ngăn quả cứa lòng của Artur, đã giúp Hayakawa giữ sạch lưới cho nhà vô địch Nhật Bản.

Khi cầu thủ hay nhất trận của đối thủ là một... thủ môn, cũng đồng nghĩa CLB CAHN đã chơi tốt.

15 phút định mệnh

"Bóng đá không thuần túy là chuyện của thống kê. Thắng là thắng, thua là thua. Tôi rất buồn, vì với cách chơi này, chúng tôi tin mình sẽ kiểm soát trận đấu. Cường độ chơi, đấu pháp, nỗ lực của cầu thủ... CLB CAHN đã có tất cả", HLV Polking trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên.

Bước ngoặt HLV Polking nhắc đến diễn ra đầu hiệp 2. Đương kim vô địch V-League đánh mất thế trận khi từ Văn Hậu, Việt Anh đến Quang Vinh liên tục chuyền sai và mất bóng.

"8 lần mất bóng trong 15 phút, thật khó tưởng tượng. Các cầu thủ mất tập trung, thậm chí có phần hoảng sợ. Chúng ta đã trao lại sự tự tin cho đối thủ. Hiệp 1, CLB CAHN đá tốt, triển khai lối chơi từ sân nhà. 25 phút cuối hiệp 2, chúng tôi cũng bừng tỉnh và áp đảo đối thủ. Nhưng, nửa đầu hiệp 2, CLB CAHN đá không ổn", HLV Polking tiếc nuối.

CLB CAHN lặp lại cách thua như đã từng trước Gamba Osaka. Học trò Polking đánh mất thế trận trong 20 phút hiệp 2 tại sân Suita City, rồi nhận 4 bàn thua chóng vánh, dù trước đó đã chơi ngang ngửa. Đó là bài học giá trị cho CLB CAHN. Ở giải đấu khó khăn như AFC Champions League Elite, trước những đội mạnh Nhật Bản, chơi tốt hơn trong một hiệp, thậm chí cả hai hiệp chưa đồng nghĩa với chiến thắng. Bóng đá là cuộc chơi của khoảnh khắc. Điều làm nên bản lĩnh cho những đội như Kashima nằm ở khả năng định đoạt khoảnh khắc ấy.

HLV Polking tiếc nuối ẢNH: MINH TÚ

Bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến Buriram (Thái Lan), JDT (Malaysia) lọt vào tới vòng knock-out AFC Champions League Elite. Dù vậy, trong khi các đối thủ sở hữu dàn ngoại binh đồng đều, chất lượng (JDT có những trận đá với 9 ngoại binh), CLB CAHN đang xây dựng nền móng từ nội binh.

Ở trận thua Kashima tối 13.10, ông Polking chỉ dùng 3 ngoại binh. 8 cầu thủ còn lại đều là tuyển thủ quốc gia. Nhìn khía cạnh này, cách CLB CAHN chiến đấu sòng phẳng càng đáng tự hào. Con đường HLV Polking chọn sẽ tốt về lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng, để tiến sâu, nhà vô địch V-League phải kiên trì. Ngày 27.10, cơ hội có điểm sẽ đến khi CLB CAHN so tài Cảng Thượng Hải ở lượt ba.