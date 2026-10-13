Thầy ngoại nhạt nhòa ở V-League: Huyền thoại Liverpool chật vật, HLV Popov mất kiểm soát

HLV ngoại ở V-League: Polking dẫn đầu

V-League mùa này đang chứng kiến 5 HLV ngoại, gồm Alexandre Polking (CLB Công an Hà Nội), Velizar Popov (Thể Công Viettel), Paulo Foiani (Bắc Ninh), Harry Kewell (Hà Nội) và Arthur Diles (Công an TP.HCM). Đây là con số đông đảo hiếm thấy trong lịch sử.



Tuy nhiên, đông không đồng nghĩa với "chất". Số HLV ngoại bứt phá chỉ đếm trên đẩu ngón tay.

HLV Polking là thầy ngoại hiếm hoi vững ghế ở V-League ẢNH: MINH TÚ

Đẳng cấp và giàu thành tích nhất là Polking. Nhà cầm quân Brazil lần đầu đến Việt Nam vào cuối năm 2020, khi ông chuyển từ Bangkok United (Thái Lan) sang CLB TP.HCM. Tại sân Thống Nhất, Polking không thành công, khi đội chỉ thắng 3 trong 12 trận, đứng ở nửa cuối bảng. Song, một cú vấp không định nghĩa Polking. Đội TP.HCM khi ấy không có bộ khung đội hình và triết lý đủ tốt để làm ông nên chuyện.

Chuyển tới CLB CAHN, HLV Polking như "cá gặp nước". Cựu HLV đội tuyển Thái Lan được giao trọn vẹn binh quyền để quản lý và điều hành đội bóng. CLB CAHN mang tới cho Polking nội, ngoại binh và Việt kiều tốt nhất, cùng sự nhẫn nại để xây dựng đội bóng. Là người tôn thờ triết lý kiểm soát và tấn công bài bản, Polking cần thời gian tạo dựng bản sắc. Sau 2 năm huấn luyện, "quả ngọt" đã đến với 1 chức vô địch V-League, 1 Cúp quốc gia, 2 Siêu cúp quốc gia cùng lần đầu bước đến AFC Champions League Elite.

HLV Polking thành công nhờ tài năng, khả năng tổ chức lối chơi quy củ, bài bản. Nhưng trên hết, ông thừa hưởng một đội bóng mạnh để thoải mái áp dụng triết lý. Không phải thầy ngoại nào ở V-League cũng may mắn như vậy.

Tại sao HLV Kewell chưa thành công?

Khác với HLV Polking, HLV Harry Kewell tiếp nhận tập thể CLB Hà Nội đang thoái trào.

Sự ổn định với vỏn vẹn 5 HLV trong suốt 15 năm đầu (2006-2021) từng là chìa khóa thành công cho CLB Hà Nội. Thế nhưng, đại diện thủ đô đánh rơi chiếc chìa khóa này, để trở thành đội thay HLV nhiều nhất tính từ năm 2021 đến nay. Cựu vương V-League thay "tướng" tổng cộng 10 lần (8 HLV) trong 5 năm.

HLV Kewell có nguy cơ bị sa thải nếu không cải thiện phong độ cho CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

Việc thay HLV triền miên khiến CLB Hà Nội mất đi triết lý tấn công đã nhào nặn hơn một thập kỷ. HLV Kewell phải xây dựng lại toàn bộ, dựa trên bộ khung trụ cột đã luống tuổi, lớp trẻ thiếu năng lực và dàn ngoại binh "thay như thay áo" qua từng năm.

Thành tích nghèo nàn của CLB Hà Nội (đứng áp chót V-League) đầu mùa này có nguyên nhân xuất phát từ Kewell, khi nhà cầm quân người Úc chưa tạo được dấu ấn đáng kể dù đã huấn luyện tròn 1 năm. CLB Hà Nội phải rất vất vả mới thắng được tân binh Bắc Ninh ở vòng trước, với lối chơi tạt cánh đánh đầu đơn điệu, bí ý tưởng. Nhưng, nếu không phải Kewell ngồi ghế nóng, có lẽ cục diện CLB Hà Nội vẫn sẽ như vậy. Sự tụt dốc của một biểu tượng V-League chẳng đến từ riêng HLV, mà xuất phát từ khâu điều hành thượng tầng.

Trái ngược với Kewell, một chiến lược gia khác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đội nhà khủng hoảng, đó là Velizar Popov. Được tiếp nhận đội bóng tốt, nhưng tương đối ngạc nhiên khi HLV Popov lại tụt sâu cùng Thể Công Viettel.

HLV Popov nóng tính và thiếu kiểm soát ẢNH: MINH TÚ

Nhà cầm quân người Bulgaria được trang bị "tận răng", được toàn quyền chuyển nhượng để mang về những học trò quen mặt như Viết Tú, Ngọc Tân, Rimario Gordon, cùng lực lượng trẻ thuộc hàng tốt nhất V-League.

Song, Thể Công chỉ thắng tân binh TP.Đồng Nai nhờ đá hơn người (có thời điểm Đồng Nai thiếu người nhưng vẫn ép Thể Công), rồi trận sau đó lại đá hơn người nhưng thua CLB CAHN. Ở trận gần nhất, học trò HLV Popov thua tan nát 1-3 trước Hà Tĩnh trên sân nhà, trong trận đấu Thể Công chỉ biết... tạt và tạt. Với HLV đã đoạt 3 cúp trong 3 năm dẫn Thanh Hóa, đây là bước lùi lớn.

Hai HLV còn lại gồm Arthur Diles (Công an TP.HCM) và Paulo Foiani (Bắc Ninh) cần thêm thời gian. Với mục tiêu giúp Bắc Ninh trụ hạng, HLV Foiani đang làm ổn, với 3 điểm sau 3 trận khó đầu mùa.

HLV Diles gặp áp lực lớn hơn khi tiếp quản dàn sao của CLB Công an TP.HCM. Với 4 điểm cùng màn thể hiện nhạt nhòa trên sân, không đơn giản để chiến lược gia Úc giữ ghế đến hết giải, ở CLB vốn dĩ chưa từng là "đất lành" với thầy ngoại.