Asian Cup 2027 có Việt Nam nguy cơ phải hoãn: Bản quyền ra sao, lịch phát trực tiếp bị thay đổi?

Vấn đề an ninh đe dọa Asian Cup 2027

Sân chơi Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra đầu năm sau tại 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Ả Rập Xê Út. Đây là mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2027, mang tham vọng vươn mình trở lại đấu trường châu Á. Tuy nhiên, kế hoạch của thầy trò HLV Kim Sang-sik có nguy cơ bị ảnh hưởng, do Asian Cup đứng trước viễn cảnh bị hoãn 1 năm.

Xung đột tại Trung Đông những ngày qua đang đặt Asian Cup 2027 dưới áp lực hoài nghi. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các mục tiêu kinh tế và hạ tầng trọng yếu tại Ả Rập Xê Út liên tiếp bị nhắm tới. Mới đây, một tên lửa đạn đạo đã tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Dhahran, nhưng không gây thiệt hại về người.

Trước đó, sân bay quốc tế Riyadh cũng xảy ra vụ tấn công hôm 10.10, khiến ít nhất 12 người tử vong và hơn 300 người bị thương, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh tại nước này.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) dự Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau ẢNH: NGỌC LINH

Một quan chức VFF cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng như các liên đoàn thành viên có đội tuyển thi đấu tại Asian Cup 2027 luôn bám sát tình hình tại Ả Rập Xê Út trong suốt những ngày qua. Dự kiến, AFC sẽ họp khẩn để chốt tình hình tổ chức Asian Cup 2027. Dự kiến có 3 giải pháp: tiếp tục tổ chức, hoãn 1 năm, hoặc chuyển sang quốc gia khác.

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Asian Cup 2027 trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy sự thay đổi về gói bản quyền, kênh phát.

Giữ kế hoạch chuẩn bị

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027 cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen. Học trò ông Kim lần lượt gặp UAE (11.1), Hàn Quốc (15.1) và Yemen (20.1), với mục tiêu đoạt vé vượt qua vòng bảng.

Muốn vậy, Việt Nam cần đứng nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm 4 đội hạng ba (trong tổng số 6 đội) có thành tích tốt nhất.

Trước Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu để thử nghiệm đội hình và bắt nhịp thi đấu.

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11, học trò HLV Kim Sang-sik lần lượt so tài Đài Loan và Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải giao hữu tam hùng trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), diễn ra từ ngày 11 đến 15.11.

Sau đó, đến ngày 30.12, đội tuyển Việt Nam dự kiến đến Osaka giao hữu với Nhật Bản, theo lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Ngày 5.1.2027, tức 1 tuần trước Asian Cup, Việt Nam giao hữu với Qatar tại Doha.

Trong lúc chờ đợi thông báo mới nhất từ AFC, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên kế hoạch hội quân đá giao hữu và tập huấn cho Asian Cup.