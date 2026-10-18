HLV Kewell đọc vị điểm yếu CLB CAHN, HLV Polking tuyệt đối không biện minh cho thất bại

HLV Kewell: CLB Hà Nội khai thác được điểm yếu của CLB CAHN

Sau cuộc khủng hoảng đầu mùa với 4 trận không thắng trải dài từ V-League đến Cúp quốc gia, bình minh đã ló rạng trở lại với CLB Hà Nội. Đội bóng của HLV Harry Kewell đánh bại chủ nhà CLB Công an Hà Nội (CAHN) với tỷ số 2-1 ở trận derby thủ đô vòng 4 V-League diễn ra tối 18.10 trên sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội mở tỷ số phút 19 sau pha dứt điểm cận thành của Xuân Mạnh. Dù thủng lưới ngay đầu hiệp 2 sau cú sút xa đẳng cấp của Leo Artur, nhưng pha đệm bóng chuẩn xác của Văn Tùng chỉ sau đó 2 phút đã giúp thầy trò Kewell định đoạt trận derby thủ đô. Với 6 điểm, CLB Hà Nội đã vươn lên hạng 8, trong khi CLB CAHN bị Ninh Bình đẩy khỏi ngôi đầu.

CLB Hà Nội có chiến thắng quý như vàng ẢNH: MINH TÚ

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Kewell: "Sau trận thua SLNA ở vòng 2, ông từng dành ra 30 phút để xốc lại tinh thần cầu thủ Hà Nội. Vậy hôm nay, với chiến thắng ngọt ngào này, ông có gì muốn nhắn nhủ học trò không?".

Chiến lược gia người Úc khẳng định: "Đây là chiến thắng tuyệt vời. CLB Hà Nội đã bước qua trận đấu rất khó khăn với đương kim vô địch V-League. Một trận đấu nặng về thể chất, tâm lý và chiến thuật với đối thủ rất mạnh, nhưng CLB Hà Nội đã không vụn vỡ".

Huyền thoại từng chơi cho Liverpool phân tích thêm: "Trong bóng đá, chúng tôi muốn đá theo triết lý của mình, nhưng phải dựa cả vào đối thủ để tùy cơ ứng biến nữa. CLB CAHN pressing rất giỏi, với nhiều cầu thủ sẵn sàng lao lên tuyến đấu gây áp lực, nên CLB Hà Nội đã chơi bóng dài, hạn chế chuyền ngắn dẫn đến mất bóng. Chúng tôi đã khai thác được điểm yếu của họ. CLB Hà Nội đã có lối chơi tập thể, từng cầu thủ chỉ là những mảnh ghép đơn lẻ trong màn thể hiện ấy".

Trong chiến thắng của CLB Hà Nội, Văn Tùng là cầu thủ gây bất ngờ nhất. Tiền đạo sinh năm 2001 ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách sau pha dứt điểm cận thành. Trong hiệp 1, Văn Tùng cũng di chuyển miệt mài làm tường cho đồng đội. Anh có một cú sút dội cột, trước khi xé lưới Nguyễn Filip trong hiệp 2.

"Tôi rất trân trọng Văn Tùng. Cậu ấy mạnh mẽ, sút tốt, chỉ thiếu đối chút điều gì đó. Hôm nay, Tùng đã chơi rất hay. Tôi tin Tùng xứng đáng với màu áo Hà Nội", HLV Kewell trả lời khi Báo Thanh Niên nhắc tới Văn Tùng.

Tiền đạo Văn Tùng chói sáng ẢNH: MINH TÚ

"CLB Hà Nội sẽ tính toán từng trận một, từng ngày một. Mai lại là một ngày khác rồi. Bóng đá không chỉ là chiến thuật, là sân vận động. Mà còn là con người, là niềm tin, là câu chuyện của chuẩn bị và thích ứng. Trận tới, chúng tôi phải so tài CLB Đà Nẵng, đội đã loại chúng tôi khỏi Cúp quốc gia. CLB Hà Nội phải tiếp tục nỗ lực. Nhưng hãy nhìn trận đấu này, để tin rằng chúng tôi có thể làm được".

HLV Polking thừa nhận học trò mệt mỏi

"Trong hiệp 1, CLB CAHN chơi không tốt. Đến hiệp 2, chúng tôi khởi đầu ổn với bàn gỡ hòa ngay phút đầu, nhưng chỉ 1 phút sau đó, các cầu thủ lại không tranh chấp không tốt dẫn đến tình huống thủng lưới. Ở giai đoạn còn lại của hiệp 2, CLB CAHN đã nỗ lực kiểm soát lại thế trận, nhưng không tạo ra số cơ hội đủ chất lượng để ghi bàn.

Song, tôi cũng đánh giá CLB Hà Nội đã chơi rất tốt. Họ rất muốn thắng để trở lại đường đua, nên chiến đấu, gây áp lực lớn. Nhìn chung ở trận này, CLB CAHN đã có khoảng thời gian chơi thiếu quyết liệt. Bàn thua đó ảnh hưởng đến cục diện trận đấu", HLV Alexandre Polking trả lời Báo Thanh Niên về nguyên nhân khiến CLB CAHN thủng lưới đầu hiệp 2, dẫn đến phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Báo Thanh Niên tiếp tục hỏi HLV Polking: "Trong khi các đội V-League mới đá 4-5 trận từ đầu giải, CLB CAHN đã đá 9 trận rồi. Sự mệt mỏi là nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua derby thủ đô?"

HLV Polking nhấn mạnh: "CLB CAHN không có lựa chọn. Dù đúng là lịch thi đấu dày đặc, nhưng tôi sẽ không lấy đây là lý do để giải thích cho thất bại. Chúng tôi chỉ có thể giữ sức nghỉ ngơi và chiến đấu tốt nhất có thể mà thôi.

CLB CAHN hiểu thử thách mùa này rất lớn. Được đá nhiều giải là điều tốt (4 đấu trường), nhưng rõ ràng mật độ thi đấu có ảnh hưởng phần nào đến thể trạng của đội. Ở trận này, sau phút 70, đã có một số cầu thủ CLB CAHN xuống sức và không còn đá ở cường độ tốt. Tuần sau chúng tôi lại gặp CLB Thanh Hóa ở V-League rồi. Lúc này, việc của CLB CAHN là hồi phục cho trận tiếp theo".

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