CLB Hà Nội kiên cường đánh bại CLB CAHN: Quang Hải bất lực, derby hấp dẫn như phim

CLB CAHN thủng lưới sớm

Trận derby thủ đô tối 18.10 diễn ra trong bối cảnh CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Hà Nội đứng ở hai đầu bảng. Trong khi đương kim vô địch CAHN băng băng trên đường đua vô địch khi thắng cả 3 trận, đội khách Hà Nội đứng áp chót với 3 điểm, cùng phong độ thiếu ổn định.

Tuy nhiên, mọi chênh lệch về điểm số, phong độ lẫn đẳng cấp đều không có ý nghĩa ở cuộc so tài vừa khép lại trên sân Hàng Đẫy.

Quang Hải (áo đỏ) tái ngộ đội bóng cũ Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội đã chơi hiệp đấu hay nhất từ đầu mùa khi đôi công sòng phẳng, dâng cao gây áp lực khiến hàng thủ CLB CAHN bối rối. Với thủ quân Văn Quyết cùng các mũi công Yuval Sade, Hùng Dũng, Văn Tùng, học trò HLV Harry Kewell tạo ra sức ép lớn, khiến hàng thủ chủ nhà mắc sai lầm ở phút 19.

Xuất phát từ pha phạt góc, hậu vệ Xuân Mạnh đã tranh chấp đầy nỗ lực. Anh lướt qua đối thủ, rồi rướn người sút góc gần hiểm hóc tung lưới thủ môn Nguyễn Filip. Dù Stefan Mauk đã đọc được ý đồ để đánh đầu, nhưng không thể làm chệch quỹ đạo bay của bóng khi pha dứt điểm diễn ra ở khoảng cách quá gần. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của CLB CAHN ở đấu trường quốc nội mùa này.

Bàn thắng của Xuân Mạnh là xúc tác, khiến trận derby thủ đô diễn ra máu lửa và không khoan nhượng. CLB CAHN cầm bóng nhiều hơn, nhưng lối đá dựa nhiều vào cảm hứng của bộ đôi Alan Sebastiao và Leo Artur đã khiến đội bóng của HLV Alexandre Polking bị bắt bài.

CLB Hà Nội có hiệp đấu hay nhất từ đầu giải ẢNH: MINH TÚ

Trong suốt hiệp 1, các pha công thành của CLB CAHN không xuyên phá được bức tường phòng ngự vững chãi của đội khách Hà Nội. Artur hay Quang Hải đều bị kèm rất sát, gần như không thể dứt điểm, đột phá hay qua người khi bị vây chặt.

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội đá ít chạm, chủ yếu chờ thời cơ phản đòn. Trong trận hiếm hoi được đá chính tại Hà Nội, Văn Tùng để lại dấu ấn khi chạy chỗ thông minh rồi sút dội cột dọc cầu môn Nguyễn Filip. Nếu chắt chiu hơn, Hà Nội đã có ưu thế dẫn nhiều hơn 1 bàn trước giờ nghỉ.

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Cuộc đấu cân não

Sang hiệp 2, HLV Polking gây áp lực cho đội khách Hà Nội khi tung Đình Bắc vào sân. Đúng 1 phút sau khi có mặt, Đình Bắc để lại dấu ấn. Chân sút sinh năm 2004 cầm bóng ở cánh trái rồi nhả lại cho Leo Artur, trước khi số 10 của CLB CAHN sút xa cực hiểm vào góc gần, khuất phục thủ thành Văn Chuẩn để gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Thế nhưng, niềm vui của CLB CAHN chỉ kéo dài 2 phút. Đến phút 48, Văn Tùng lần thứ hai đưa Hà Nội vươn lên khi đệm bóng cận thành sau pha căng ngang từ cánh phải, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách Hà Nội.

CLB Hà Nội (áo tím) vượt khó thành công ẢNH: MINH TÚ

Những phút sau đó chứng kiến "show diễn" của thủ môn Văn Chuẩn, khi người gác đền sinh năm 2001 xuất sắc từ chối 3 cơ hội ăn bàn rõ nét của CLB CAHN. Cựu thủ môn U.23 Việt Nam đổ người ngăn 2 cú sút trái phá của Quang Hải và Artur, rồi bay người bắt chính cú đánh đầu của Alan.

Phong độ xuất sắc của Văn Chuẩn cùng sự kiên cường của hàng thủ Hà Nội đã giúp đội khách bảo toàn chiến thắng 2-1, dù phải trải qua những phút cuối sóng gió khi đối thủ tràn lên đá nửa sân. Đánh bại chủ nhà CLB CAHN, học trò HLV Kewell leo lên hạng 8 với 6 điểm. CLB CAHN tụt xuống nhì bảng với 9 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm.