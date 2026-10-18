Đừng tách rời bóng đá Việt Nam khỏi quản lý nhà nước

Thành công nhờ tầm nhìn

Nhiệm kỳ IX của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) từ năm 2022 - 2026 đã chứng kiến giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá VN, khi đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup 2024, 2026 (lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á), đội tuyển nữ VN đoạt tấm vé lịch sử đến World Cup 2023, U.17 VN vô địch Đông Nam Á và lần đầu dự U.17 World Cup, U.23 VN đoạt hat-trick vô địch U.23 Đông Nam Á (2022, 2023, 2025), HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026. Bóng đá VN trở thành nền bóng đá hiếm hoi (bên cạnh Nhật Bản và Úc) có 7 đội tuyển giành vé đến VCK châu Á, trải dài từ nam đến nữ, từ đội tuyển quốc gia đến đội trẻ, sân 11 đến futsal.

Định hướng đầu tư đúng đắn của VFF sẽ giúp bóng đá VN cất cánh ẢNH: MINH TÚ

Một trong những yếu tố làm nên thành công của bóng đá VN là có được nguồn lực tài chính tốt. Nhờ định hướng đúng đắn của VFF, nhờ các ông bầu tâm huyết bỏ tiền làm bóng đá và đầu tư bài bản, giải vô địch quốc gia ngày càng có tính cạnh tranh cao, kết hợp chiến lược đào tạo trẻ có chiều sâu và ưu việt so với 10 - 20 năm trước, các cấp độ đội tuyển VN đã hái "quả ngọt". Bóng đá VN trong tương lai cần tiếp tục có được nguồn lực dồi dào để vươn lên, và cũng cần thêm rất nhiều tiền đến từ sự chung tay của doanh nghiệp, xã hội, nếu muốn vươn tới cột mốc xa hơn trong 4 năm tới, như lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2030, tiến sâu tại Asian Cup, hay chỉ đơn giản là duy trì và bảo vệ thành quả đã có.

Tuy nhiên muốn thành công, không chỉ cần có tiền. Nếu công thức đơn giản như vậy, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan, những nơi không thiếu tỉ phú yêu bóng đá, đã vươn lên nhóm đầu châu Á hay dự World Cup từ lâu. Nhìn lại những nền bóng đá ưu tú của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan… dễ thấy mẫu số chung: tiền không phải tất cả. Bộ máy quản trị ổn định, minh bạch, chiến lược phù hợp, sự thấu hiểu văn hóa cộng đồng và văn hóa bóng đá, tầm nhìn dài hạn cùng khả năng hội nhập chặt chẽ với quốc tế, dù là những mảnh ghép khó định lượng và khó nhìn thấy hơn, mới thực sự đóng vai trò nền tảng.

Chuyện "tư nhân hóa" bóng đá

Hành trình vươn lên của bóng đá VN gắn chặt với đóng góp của những doanh nhân, như bầu Hiển, bầu Đức, bầu Thắng hay bầu Thụy… "Bầu sữa" xã hội hóa là chìa khóa khơi thông, nâng tầm cuộc chơi, đẩy mạnh chất lượng các CLB, đội tuyển, giúp bóng đá VN dồi dào nhân tài và tiếp cận tinh hoa thế giới. Đây là xu thế toàn cầu.

Dù vậy, đặt trong bối cảnh xã hội, nếu cuộc chơi bóng đá thiếu cơ chế giám sát, kiểm soát phù hợp, sự minh bạch và bền vững sẽ bị hoài nghi. Doanh nhân có thể đóng vai chính, nhưng nhà nước cần làm chủ cuộc chơi, như một "nhạc trưởng" chỉ huy dàn nhạc với tiết tấu hài hòa. Một sân chơi công bằng sẽ khơi dậy thêm nhiều nguồn lực xã hội. Mà công bằng và năng lực là những thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Bóng đá cần doanh nhân, nhưng không nên chỉ là cuộc chơi của doanh nhân.

Đứng trước ngưỡng cửa châu Á rộng mở song cũng đầy áp lực, bộ máy Ban Chấp hành VFF khóa X cần dung hòa lợi ích các bên, đảm bảo hệ thống quản trị ổn định và có tầm nhìn đủ tin cậy để gánh vác trọng trách lớn. Ban Chấp hành VFF khóa IX đạt thành tựu đột phá nhờ quy tụ đầy đủ những yếu tố: tầm nhìn dài hạn từ VFF, vận hành thông suốt thông qua cơ chế giám sát thực thi của các bộ, ban, ngành, kết hợp hài hòa với nguồn lực doanh nghiệp, xã hội… Câu chuyện đặt ra ở đây là bóng đá VN thay vì chỉ tiêu tiền thuần túy, đã sử dụng đồng tiền khôn ngoan, đúng chỗ. Từng chuyến tập huấn, từng trận giao hữu, từng quyết định sử dụng và tổ chức con người đều hướng tới mục tiêu ăn khớp với kế hoạch tổng thể và có tính kế thừa.

Tháng 1.2027, Đại hội nhiệm kỳ VFF khóa X sẽ bầu Ban Chấp hành mới và VFF cần những lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm để gánh vác trọng trách lớn lao của bóng đá VN.