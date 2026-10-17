Dự đoán tỷ số CLB CAHN thắng CLB Hà Nội 2-0: Đình Bắc và Leo Artur ghi bàn

CLB CAHN ở thế thượng phong

Dù chưa thể có điểm số lịch sử tại AFC Champions League Elite (thua Gamba Osaka và Kashima Antlers), nhưng CLB CAHN vẫn có một niềm vui an ủi.

Tại V-League, học trò HLV Alexandre Polking là số một. Đương kim vô địch khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại các đội Hà Tĩnh (2-0), Thể Công Viettel (1-0) và Đồng Nai (3-0) để ngự trị trên ngôi đầu với 9 điểm sau 3 trận.

CLB CAHN có thể "ngợp" trước những đội bóng mạnh nhất châu Á, nhưng trở về V-League, hiếm đội bóng Việt Nam nào hiện tại sánh được với Quang Hải cùng đồng đội trên mọi khía cạnh chuyên môn, từ kinh nghiệm, đẳng cấp, trình độ tổ chức đến chất lượng con người.

CLB CAHN đang là "độc cô cầu bại" ở V-League ẢNH: MINH TÚ

Sau 2 năm huấn luyện, HLV Polking đã tạo nên tập thể nhuần nhuyễn và ăn ý gần như tuyệt đối. CLB CAHN đủ sức kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi trước mọi đối thủ và luôn có phương án dù gặp thử thách nào. Chỉ với 10 người, nhà vô địch V-League vẫn lấn lướt và đánh bại Thể Công Viettel. Làm khách trên sân Đồng Nai, học trò Polking thắng dễ 3 bàn, bất chất đối thủ đã phòng ngự phản công đầy nỗ lực.

Trong khi các đội V-League mới đá 3 đến 4 trận từ đầu giải, CLB CAHN đã đá 8 trận, gồm 3 trận V-League, 2 trận AFC Champions League Elite, 1 trận ASEAN Club Championship, 1 trận play-off châu Á và 1 trận Siêu cúp quốc gia.

Với mật độ thi đấu dày gần gấp ba đối thủ, CLB CAHN vẫn thắng 6 trận, chỉ để thua 2 đại diện Nhật Bản. Chừng đó đủ để thấy, thầy trò HLV Polking có lực lượng đủ dày để xoay tua, thể lực đủ tốt để duy trì cường độ, và đẳng cấp đủ nhiều để bám trụ nhiều đấu trường.

Cách duy trì thành công trên nền tảng HLV và cầu thủ ổn định của CLB CAHN gợi nhớ giai đoạn hoàng kim của CLB Hà Nội giai đoạn 2016-2022. Đại diện thủ đô từng đoạt 4 chức vô địch V-League trong 6 năm nhờ tạo dựng bản sắc kiểm soát và tấn công điêu luyện (điều rất ít đội làm được), lực lượng ngôi sao "ăn cơm tuyển" thường xuyên cùng niềm tin đặt lên vai một HLV giỏi.

CLB CAHN (áo đỏ) nhuần nhuyễn và ăn ý ẢNH: MINH TÚ

Nói cách khác, cầu thủ có thể thay đổi, nhưng triết lý làm bóng đá và kiến tạo văn hóa thì không. Triết lý ấy mới là la bàn đưa CLB Hà Nội lên đỉnh cao, chứ không phải bất kỳ cá nhân nào.

Trớ trêu là, trong khi CLB CAHN đang đi trên con đường CLB Hà Nội từng đi năm nào, chính đội Hà Nội lại đánh mất bản sắc và trôi tuột trên đại lộ V-League.

Đừng để derby thủ đô mất chất

Sự ổn định của CLB CAHN là thứ đội Hà Nội đang không có.

Từ cuối mùa 2021 đến nay, đội bóng thủ đô đã thay 10 HLV, đổi không dưới 20 lượt ngoại binh. Trước đây, CLB Hà Nội mua ít nhưng chất. CLB Hà Nội nhớ một HLV thấu hiểu đội bóng và biết dùng người như Chu Đình Nghiêm, nhớ những ngoại binh không "lấp lánh" nhưng trọn vẹn trách nhiệm cho màu áo như Moses Oloya, Hoàng Vũ Samson hay Cristiano Roland..., hay nhớ những ngày còn chơi thứ bóng đá kỹ thuật, ban bật "tí tách", đẹp mắt được hoạch định từ thuở ban sơ.

CLB Hà Nội (áo tím) suýt thua Bắc Ninh ở vòng 3 ẢNH: MINH TÚ

Tập thể trong tay HLV Harry Kewell lúc này đang ở giai đoạn chạng vạng. Hoàng hôn của kỷ nguyên cũ đã đến, song bình minh của thế hệ mới chưa thể ló rạng. CLB Hà Nội bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp quốc gia, thua SLNA lẫn Công an TP.HCM ở 2 trận đầu V-League. Dù đã biết thắng khi đánh bại Bắc Ninh ở vòng trước, nhưng ngay cả khi giáp mặt tân binh V-League vốn ít kinh nghiệm và già nua, CLB Hà Nội của HLV Kewell vẫn bế tắc, chật vật. Có lẽ chưa mùa nào, Văn Quyết cùng đồng đội lại cảm thấy thắng 1 trận... khó đến thế.

Phân tích như vậy để thấy, CLB Hà Nội không có gì để so với CLB CAHN ở trận derby trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này (19 giờ 15 ngày 18.10). Thực ra, Văn Quyết từng đồng đội cũng từng thắng CLB CAHN khi bị dồn vào thế bất lợi, khi cũng... không có gì để so với đối thủ, như bây giờ. Dù vậy, đó là chiến thắng nhất thời, của một ánh lửa bùng lên khi một tập thể bị chạm vào tự ái, hơn là lời khẳng định cho sự trở lại.

CLB Hà Nội có lẽ khó tạo bất ngờ. Với những ngôi sao như Đình Bắc, Quang Hải hay Leo Artur, CLB CAHN sẽ định đoạt trận đấu này với tỷ số 2-0.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



