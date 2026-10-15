Chủ tịch VFF nói rất hay về U.17 Việt Nam, HLV Roland muốn tạo khác biệt tại World Cup U.17

Chủ tịch VFF nhắc lại kỳ tích Việt Nam giành vé World Cup U.20

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những tiến bộ về thể chất của các cầu thủ U.17 Việt Nam trong thời gian qua. Việc chú trọng chế độ dinh dưỡng, kết hợp với quá trình rèn luyện thể lực và chuẩn bị chuyên môn, góp phần giúp các học trò của HLV Cristiano Roland cải thiện thể trạng, hướng tới trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu tại Qatar vào tháng 11 tới.

Đội U.17 Việt Nam luôn được VFF quan tâm sát sao Ảnh: Vff

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Roland Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF cũng nhắc lại dấu ấn của thế hệ cầu thủ từng tham dự FIFA World Cup U.20 cách đây gần 10 năm, với những gương mặt như Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu. Đây là một trong những tiền đề để các cầu thủ trẻ hiện nay, trong đó có Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách…, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng và nỗ lực vươn lên. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, việc góp mặt tại FIFA U.17 World Cup không chỉ là niềm vinh dự mà còn mở ra cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, tạo nền tảng phát triển trong tương lai, từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia.

VFF xây dựng lộ trình chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp cho U.17 Việt Nam

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển, VFF đã xây dựng kế hoạch với hai đợt tập huấn nước ngoài. Cụ thể, từ ngày 19.10 đến 29.10, U.17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc và dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đội U16, U.17 Hàn Quốc cùng một CLB U.18 thuộc K-League.

Tiếp đó, từ ngày 6.11 đến 9.11, đội tuyển sẽ tập huấn tại UAE trước khi bước vào FIFA U.17 World Cup 2026. Tại đây, U.17 Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu với U.17 Fiji, đối thủ có những nét tương đồng với U.17 New Zealand – một trong ba đội cùng bảng G với U.17 Việt Nam. Bên cạnh đó, VFF đang trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út về khả năng tổ chức trận giao hữu giữa hai đội U.17 trước thềm giải đấu.

Trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao như U.17 Mali và U.17 Bỉ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mong muốn các cầu thủ tận dụng cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, giữ sự tự tin và tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt kết quả tốt nhất trong khả năng. Chủ tịch VFF đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về ý thức, trách nhiệm của mỗi cầu thủ đối với hình ảnh đội tuyển, từ sinh hoạt, tập luyện đến thi đấu và tinh thần cống hiến khi khoác lên mình màu áo Việt Nam.

Lãnh đạo VFF kỳ vọng vào U.17 Việt Nam Ảnh: VFF

VFF sẽ tiếp tục tạo điều kiện về chuyên môn, thể lực và thi đấu cọ xát để các cầu thủ có sự chuẩn bị toàn diện trước giải đấu. Việc tham dự FIFA U.17 World Cup cũng được kỳ vọng trở thành bước đệm quan trọng, giúp các cầu thủ hướng tới những mục tiêu dài hạn, phấn đấu sớm khẳng định vị trí tại các CLB chuyên nghiệp và đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

U.17 Việt Nam sẵn sàng vượt qua thử thách, muốn tạo sự khác biệt

Thay mặt Ban huấn luyện, HLV trưởng Cristiano Roland cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo VFF và khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tận dụng tối đa quỹ thời gian chuẩn bị còn lại. “Các cầu thủ luôn cố gắng vượt qua những thử thách. Trong vòng một tháng trước khi FIFA U.17 World Cup diễn ra, toàn đội sẽ quyết tâm làm việc hết sức với trách nhiệm cao nhất, nhằm hướng tới kết quả tốt nhất có thể tại giải đấu”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Ông Roland nhấn mạnh: "Mục tiêu của toàn đội là luôn sẵn sàng, thi đấu tốt nhất có thể trong từng trận và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Trong thời gian làm việc với các đội tuyển tại Việt Nam, chúng tôi đã nhiều lần đối mặt với khó khăn và các cầu thủ cũng đã vượt qua để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, lần này thử thách lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào thể lực mà còn cả tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung.

Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện. Sự đón nhận và ủng hộ của người hâm mộ trong những hành trình vừa qua luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn.

U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11, tiếp đó đối đầu U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11.