FIFA chính thức hoãn một giải đấu tại Ả Rập Xê Út, AFC nên tính sớm ‘số phận’ Asian Cup 2027

Theo trang The New Arab, quyết định hoãn giải thể thao điện tử FIFAe Finals 2026 được ban tổ chức đưa ra vào ngày 15.10, sau các cuộc tấn công gần đây vào Ả Rập Xê Út. Trước đó vào hôm 10.10, một cuộc tập kích vào sân bay quốc tế Riyadh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các mục tiêu kinh tế và hạ tầng trọng yếu tại Ả Rập Xê Út liên tiếp bị nhắm tới.

The New Arab dẫn chia sẻ của đại diện ban tổ chức giải FIFAe Finals 2026: "Quyết định hoãn giải đấu được đưa ra sau khi đánh giá những diễn biến gần đây trong khu vực và tác động của chúng đối với công tác chuẩn bị hậu cần cần thiết để tổ chức giải đấu. Thông báo tiếp theo về FIFAe Finals sẽ được cập nhật trong thời gian thích hợp".

Chủ tịch FIFA Infantino dự lễ trao giải một sự kiện bóng đá tại Ả Rập Xê Út ẢNH: REUTERS

Trước quyết định hoãn giải đấu từ ban tổ chức, Nhật Bản và Brazil đã rút các đội tuyển thể thao điện tử của mình vào hôm 10.10, sau khi đánh giá tình hình tại nước chủ nhà Ả Rập Xê Út.

Tình trạng an ninh bất ổn đã phủ bóng đen lên các sự kiện thể thao dự kiến được tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Giải đấu lớn cấp châu lục là VCK Asian Cup 2027 nhiều khả năng cũng bị ảnh hưởng. Theo The New Arab, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết vẫn để ngỏ khả năng hoãn Asian Cup cho đến năm 2028 nếu cần thiết. Sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục này theo kế hoạch sẽ khởi tranh vào ngày 7.1.2027 tại Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, AFC cũng như các liên đoàn thành viên có đội tuyển thi đấu tại Asian Cup 2027 luôn bám sát tình hình tại Ả Rập Xê Út trong suốt những ngày qua. Dự kiến, AFC sẽ họp khẩn để chốt phương án tổ chức Asian Cup 2027 với 3 giải pháp như sau: tiếp tục tổ chức, hoãn 1 năm, hoặc chuyển sang quốc gia khác.

TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Asian Cup 2027 trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy sự thay đổi về gói bản quyền, kênh phát.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E - VCK Asian Cup 2027 cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp UAE (11.1), Hàn Quốc (15.1) và Yemen (20.1). Mục tiêu của đội bóng sao vàng là đoạt vé vượt qua vòng bảng.

Muốn làm được điều này, đội tuyển Việt Nam cần đứng nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm 4 đội hạng ba (trong tổng số 6 đội) có thành tích tốt nhất.