Lộ diện giờ đấu chính thức 3 trận giải giao hữu tại sân Thiên Trường: Việt Nam đá ngày nào?

Sân Thiên Trường đã sẵn sàng

Tham dự hội nghị, về phía VFF có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký, cùng đại diện các phòng chức năng. Về phía địa phương có ông Nguyễn Tân Anh – Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình, cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình, UBND phường Nam Định, Công ty CP Thể thao Xuân Thiện và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các bên tích cực làm việc để giải đấu diễn ra thuận lợi ẢNH: VFF

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tân Anh – Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh ý nghĩa của sự phối hợp giữa địa phương và VFF trong công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu quốc tế tại sân vận động Thiên Trường; đồng thời đề nghị các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thay mặt VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở VH-TT cùng các cơ quan, đơn vị địa phương; đồng thời đánh giá cao cơ sở vật chất và công tác phối hợp tổ chức các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia của tỉnh trong những năm gần đây, nổi bật là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3.2026.



Lãnh đạo phòng chức năng VFF chia sẻ kế hoạch tổ chức ẢNH: VFF

ẢNH: VFF

Hai trận giao hữu quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, loạt trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11.2026 có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới, trong đó có VCK Asian Cup 2027. VFF mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của địa phương, góp phần tổ chức thành công giải đấu và tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển thi đấu.

Sân Thiên Trường mới được nâng cấp rất đẹp

Tại hội nghị, đại diện các bộ phận chuyên môn của VFF đã báo cáo cụ thể về kế hoạch tổ chức, đồng thời trao đổi với các đơn vị liên quan về công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, y tế, hậu cần, truyền thông, tài trợ và các điều kiện phục vụ thi đấu. Các bên tập trung rà soát nhiệm vụ, thống nhất đầu mối và tiến độ phối hợp trước giải.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tân Anh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những nội dung được phân công, tăng cường phối hợp với VFF, đặc biệt trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ tổ chức giải.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 15.11.2026 tại sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, Đài Loan và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan lúc 19 giờ ngày 11.11 và Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 15.11; trận đấu giữa Đài Loan và Kyrgyzstan diễn ra lúc 19 giờ ngày 13.11.

Giải đấu này là một trong những hoạt động chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới VCK Asian Cup 2027, bên cạnh kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế, nhằm rà soát lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đấu trường cao nhất ở cấp độ châu lục.