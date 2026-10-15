VFF đưa ngoại giao bóng đá lên tầm cao mới

Cơ hội tiếp cận nguồn lực toàn cầu

Trong hệ thống bóng đá thế giới, quan hệ với FIFA luôn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là tổ chức nắm giữ không chỉ quyền lực quản lý mà còn nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, chuyên môn cho các liên đoàn thành viên. Tháng 6.2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi quan trọng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Miami (Mỹ), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh FIFA. Tháng 8.2026, Chủ tịch FIFA cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom đã sang VN, làm việc trực tiếp với VFF, dự lễ trao giải ASEAN Cup tại sân Mỹ Đình.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ký kết hợp tác cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Qatar ẢNH: VFF

Những cuộc tiếp xúc cấp cao như vậy còn mở ra cơ hội để VN tiếp cận hiệu quả hơn các chương trình hỗ trợ của FIFA. Trong đó, FIFA Forward là chương trình cấp vốn phát triển mà FIFA dành cho các liên đoàn thành viên, phục vụ những dự án về cơ sở vật chất, đào tạo trẻ và nâng cao năng lực quản trị. Còn TDS (Talent Development Scheme) là chương trình phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ dài hạn, trong đó mỗi liên đoàn thành viên tham gia được FIFA hỗ trợ chuyên gia, kinh phí và các khóa huấn luyện để xây dựng hệ thống tuyển chọn, đào tạo cầu thủ trẻ theo tiêu chuẩn riêng của mình. Cùng với đó là những sáng kiến thúc đẩy bóng đá nữ và bóng đá cộng đồng, tất cả tạo thành nguồn lực cụ thể cho công tác đào tạo trong nước.

VFF trong nhiệm kỳ IX còn chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác song phương với nhiều liên đoàn bóng đá khác tại châu Á và thế giới, từng bước biến mỗi mối quan hệ thành một chương trình hợp tác cụ thể, phục vụ trực tiếp cho công tác chuẩn bị của các đội tuyển. Mới nhất, nhân chuyến công tác ở ASIAD 20 tại Nhật Bản, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Tại đây, hai bên đã thống nhất tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển VN và Nhật Bản dự kiến vào ngày 30.12 trên sân Panasonic ở Osaka. Đây là cơ hội để đội tuyển VN cọ xát với đội bóng mạnh bậc nhất châu Á, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2027. Việc hợp tác với JFA khởi động từ 2015 và đến nay ngày càng khăng khít, hiệu quả.

Mở rộng mạng lưới hợp tác

Bên cạnh bóng đá nam, hợp tác với các đối tác châu Á khác cũng mang lại những cơ hội thi đấu quốc tế thiết thực cho bóng đá nữ và lứa trẻ. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vừa nhận lời mời của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) về việc cử đội tuyển U.19 VN tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 12. Năm 2025 và 2026, các đội tuyển trẻ U.16, U.17, U.19, U.20, U.23 cũng như đội tuyển nữ futsal, đội tuyển nữ VN đều nhận lời mời tham dự các giải giao hữu tại Trung Quốc và tập huấn, cọ xát.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (trái) hỗ trợ lớn cho bóng đá Việt Nam Ảnh: VFF

VFF trong nhiệm kỳ IX còn tạo mối quan hệ hiệu quả với bóng đá Hàn Quốc, Qatar, Đức, Ả Rập Xê Út…, cùng những đối tác chuyên môn lớn như La Liga hay Bundesliga, tập trung vào đào tạo trẻ, nâng chất lượng HLV và phát triển bóng đá nữ. Với Hàn Quốc và Qatar, hợp tác còn gắn với các chuyến tập huấn, cọ xát ngắn hạn cho đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ. Những chương trình của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng được VFF thực hiện rất hiệu quả, trong đó có chương trình hỗ trợ tài chính, chương trình đầu tư nâng cấp sân bãi, cơ sở vật chất bóng đá. Việc từng đăng cai thành công Đại hội Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng là dấu ấn cho năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của VFF.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, bài toán đặt ra cho VFF là duy trì được sự chủ động này: không chỉ giữ quan hệ với những đối tác đã có, mà còn phải biến mỗi mối quan hệ quốc tế thành một chương trình hợp tác cụ thể, đo đếm được bằng kết quả chuyên môn. Giá trị của ngoại giao bóng đá không nằm ở số lượng các cuộc gặp cấp cao, mà ở việc những cuộc gặp ấy có thể chuyển hóa thành điều gì cho cầu thủ, HLV và cả nền bóng đá VN.