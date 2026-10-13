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    VFF công bố nóng lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan và Kyrgyzstan: Giờ đẹp, xem kênh nào?

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11.11 đến 15.11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình). Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ tranh tài với 2 đội khách mời là Đài Loan và Kyrgyzstan.

    Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027

    Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027.

    Theo đó, 3 đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan ở trận ra quân vào lúc 19 giờ ngày 11.11.

    VFF công bố nóng lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan và Kyrgyzstan: Giờ đẹp, xem kênh nào?- Ảnh 1.

    Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day tháng 11

    ẢNH: VFF

    Tiếp đó, Đài Loan đối đầu Kyrgyzstan vào 19 giờ ngày 13.11. Trận cuối cùng của giải là màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 15.11.

    Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

    Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 9.11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.


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