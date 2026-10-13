VFF công bố nóng lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan và Kyrgyzstan: Giờ đẹp, xem kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027

Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027.

Theo đó, 3 đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan ở trận ra quân vào lúc 19 giờ ngày 11.11.

Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day tháng 11 ẢNH: VFF

Tiếp đó, Đài Loan đối đầu Kyrgyzstan vào 19 giờ ngày 13.11. Trận cuối cùng của giải là màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 15.11.

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 9.11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.



