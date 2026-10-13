VFF nhiệm kỳ IX: Phá vỡ những giới hạn

Biến những giấc mơ thành hiện thực

Có những chiến thắng mang về một chiếc cúp, nhưng cũng có những thành công thay đổi cách một nền bóng đá nhìn nhận về chính mình. Nhìn lại nhiệm kỳ IX (2022 - 2026), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, bóng đá VN có cơ sở để tự hào về một giai đoạn như vậy, với sự xuất hiện liên tiếp của những cột mốc mang 2 chữ "lần đầu": lần đầu đội tuyển nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup/ASEAN Cup), lần đầu đội tuyển nữ thi đấu tại World Cup, lần đầu U.17 nam giành vé tham dự World Cup. Đây là những đỉnh cao thuộc nhiều thế hệ, nhiều cấp độ và lĩnh vực khác nhau, cũng là minh chứng cho thấy một nền bóng đá muốn tiến xa cần nhiều hơn một thế hệ tài năng, cần cả sự chuẩn bị, tính kế thừa và năng lực tổ chức của cả hệ thống.

Đội tuyển VN có lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau những lần đăng quang Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024, đội tuyển VN tiếp tục đứng trên đỉnh cao của khu vực năm 2026. Nếu một lần vô địch chứng minh khả năng chinh phục, thì bảo vệ thành công ngôi vương đặt ra yêu cầu khắc nghiệt hơn: vượt qua áp lực của chính thành công trước đó, khi đối thủ nghiên cứu kỹ hơn và kỳ vọng của người hâm mộ cũng lớn hơn.

Hai chức vô địch liên tiếp năm 2024 và 2026 là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đội tuyển nam, không chỉ ở số lượng danh hiệu mà còn ở khả năng duy trì thành công qua 2 chu kỳ thi đấu, với sự đóng góp của cầu thủ, ban huấn luyện, các CLB. Đặc biệt, công tác chuẩn bị từ VFF cũng sắm vai trò quan trọng trong hành trình này khi luôn lên kế hoạch tập huấn, tìm đối thủ... một cách kỹ càng, phù hợp. Một chức vô địch có thể đến từ khoảnh khắc xuất thần, nhưng bảo vệ danh hiệu đòi hỏi cả một hành trình mà ở đó, tất cả chung tay vì một mục tiêu.

Di sản lớn hơn những chiếc cúp

Nếu đội tuyển quốc gia tạo nên những chiến thắng giàu cảm xúc, thì U.23 VN mang đến một thông điệp quan trọng khác: tính kế thừa. Ba chức vô địch U.23 Đông Nam Á liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025 là chuỗi thành tích đặc biệt của bóng đá trẻ VN, trong đó chức vô địch năm 2025 đến sau hành trình toàn thắng, đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết ngay tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno. Tiếp nối hành trình đó, những Đình Bắc, Văn Khang… lại tạo nên trận chung kết giàu cảm xúc ở "thánh địa" Rajamangala, đánh bại Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 và sau đó giành HCĐ U.23 châu Á 2026.

Giá trị của những danh hiệu trẻ không dừng lại ở tấm huy chương. Quan trọng hơn, đó là môi trường để cầu thủ trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và chuẩn bị bước lên đội tuyển quốc gia, giúp nền bóng đá có thêm cơ sở để tin rằng tương lai không phải bắt đầu lại từ con số không.

Nếu danh hiệu Đông Nam Á là thước đo sức mạnh khu vực, World Cup lại là phép thử về tầm vóc quốc tế. Năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ VN lần đầu tiên xuất hiện tại vòng chung kết World Cup nữ, thành quả của nhiều thế hệ cầu thủ nữ đã vượt qua những điều kiện còn hạn chế để đưa lá cờ VN hiện diện tại sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Bóng đá trẻ nam cũng được ghi nhận với cột mốc U.17 VN giành vé tham dự FIFA U.17 World Cup 2026. Hai dấu mốc cho thấy một khát vọng lớn: Bóng đá VN không muốn chỉ quanh quẩn với những mục tiêu khu vực mà còn muốn vươn tầm châu lục, thế giới. Giờ đây, bóng đá VN bắt đầu coi thành tích ở khu vực là bước đệm để chinh phục những cột mốc lớn lao hơn.

Không có nhiệm kỳ nào chỉ gồm những chiến thắng. Bóng đá VN vẫn còn khoảng cách cần thu hẹp với các đội tuyển hàng đầu châu Á, còn những bài toán về đào tạo trẻ, chất lượng giải quốc nội và sự phát triển bền vững của các câu lạc bộ. Tuy nhiên, một giai đoạn phát triển cần được nhìn nhận công bằng qua những gì đã đạt được và những nền tảng đã tạo lập, bởi giá trị cao nhất của một kỷ lục không phải là để được nhắc lại mãi mãi, mà là mở đường cho những thế hệ tiếp theo tiến xa hơn.

Nếu nhiệm kỳ IX là giai đoạn bóng đá VN liên tiếp biến những điều chưa từng có thành hiện thực, thì nhiệm vụ của tương lai là biến những kỳ tích hôm nay thành năng lực thường xuyên của cả nền bóng đá.