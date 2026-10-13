Cúp C1 châu Á 2026 - 2027 hôm nay: Thử thách cực đại cho CLB Công an Hà Nội

Sau gần 3 năm, không khí của sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu lục mới chính thức trở lại với người hâm mộ bóng đá VN. Tuy nhiên, hành trình vươn tầm châu Á của CLB Công an Hà Nội (CAHN) ngay từ đầu đã phải đương đầu những ghềnh thác lớn. Thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt đấu mở màn đã phơi bày khoảng cách trình độ các đội bóng giữa V-League và những đại diện đến từ Nhật Bản. Bên cạnh đó, HLV Mano Polking còn phải đối mặt với bài toán lực lượng. Chuỗi ngày cày ải trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như chấn thương khiến hàng loạt trụ cột của đội bóng ngành công an không đạt thể trạng và phong độ tốt nhất. Việc xoay tua một đội hình gồm nhiều cầu thủ đã thấm mệt trước đội bóng mạnh là vấn đề nan giải của ông Polking.

CLB CAHN cần tìm kiếm điểm số để nuôi hy vọng tiến sâu tại đấu trường châu Á ẢNH: CLB CAHN

Dù vậy, CLB CAHN vẫn có một điểm tựa tinh thần ở trận này, đó là sân nhà Hàng Đẫy. HLV Mano Polking khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là điều kiện để đội bóng có một kết quả tốt. Bầu không khí quen thuộc cùng sự tiếp sức nhiệt tình của người hâm mộ đã giúp chúng tôi đạt kết quả tốt tại Hàng Đẫy suốt 2 mùa giải qua. Do đó, tôi hy vọng toàn đội sẽ có màn trình diễn tốt và hướng đến việc có điểm, thậm chí là chiến thắng. Mặt khác, tại Cúp C1 châu Á, chúng tôi không có gì để mất. Được đối đầu với những đối thủ đẳng cấp cao là niềm tự hào. Tôi tin nếu toàn đội tập trung tối đa và không mắc sai lầm, CLB CAHN hoàn toàn có thể tìm kiếm những điểm số đầu tiên".

Phía bên kia, Kashima Antlers bước vào trận đấu với tư cách của một "gã khổng lồ" thực sự. Đây là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, nổi bật là 9 chức vô địch J-League 1. Ở đấu trường châu lục, họ từng đăng quang Cúp C1 châu Á năm 2018. Thậm chí ở sân chơi tầm thế giới, Kashima Antlers từng gây ấn tượng mạnh khi khiến nhà vô địch UEFA Champions League là Real Madrid phải trải qua 120 phút nghẹt thở mới thắng 4-2 tại chung kết FIFA Club World Cup 2016.

Sức mạnh của đại diện Nhật Bản được minh chứng bằng màn hủy diệt Newcastle Jets 7-1 ở lượt trận ra quân. Trong cỗ máy hoạt động trơn tru ấy, Aleksandar Cavric được đánh giá là nhân tố đáng sợ nhất. Tiền đạo từng vô địch U.19 châu Âu trong màu áo U.19 Serbia đã lập cú hat-trick đẳng cấp vào lưới Newcastle Jets chỉ trong 45 phút hiệp 1. Khả năng không chiến, tì đè và dứt điểm đa dạng của Cavric sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với hệ thống phòng ngự của CLB CAHN.

Nhận định một cách khách quan, Kashima Antlers vượt trội về mọi mặt. Dù vậy, đội bóng Nhật Bản cũng rất tôn trọng đối thủ. Trước giờ bóng lăn, HLV Toru Oniki thận trọng: "CLB CAHN là một tập thể chất lượng, thi đấu quyết liệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi biết kết quả của trận đấu trước đó của CLB CAHN (thua Gamba Osaka 1-4). Tuy nhiên, tôi cho rằng mỗi trận đấu đều có tính chất rất khác nhau. CLB CAHN có thể thua, nhưng trận sau họ sẽ chơi tốt hơn. Ngoài ra, việc phải thi đấu trên sân khách với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ cổ động viên VN chắc chắn sẽ mang đến nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đã và đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này".



