Đông Nam Á chạy đua quyết liệt trước Asian Cup: Chưa đội nào chốt được đối thủ 'xịn' như của Việt Nam

'Thử lửa' với các đội có lối chơi gần giống với đối thủ tại Asian Cup

Các đội trong khu vực đang tích cực chuẩn bị cho giải vô địch châu Á. Mới nhất, đội tuyển Indonesia công bố sẽ thi đấu giao hữu với Jordan vào ngày 13.11 và Kuwait ngày 17.11. Trong khi đó, Thái Lan sẽ tổ chức King's Cup trong khoảng thời gian nói trên, nhân những ngày FIFA Days.

Indonesia (áo đỏ) sẽ thi đấu giao hữu với Jordan và Kuwait Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Dù vậy, thông tin bất lợi cho đội bóng xứ sở chùa vàng vừa xuất hiện, khi đội tuyển Bahrain tuyên bố rời khỏi giải. Hai đối thủ còn lại của Thái Lan tại King's Cup là Oman và Tajikstan. Sở dĩ cả Indonesia và Thái Lan đều chọn thi đấu giao hữu với nhiều đội bóng Tây Á, vì tại Asian Cup 2027, cả 2 đội bóng này nằm ở bảng F, cùng với Nhật Bản và Qatar.

Trong đó, Qatar sẽ là 1 trong 2 đối thủ chính thuộc bảng đấu này mà Indonesia và Thái Lan sẽ nhắm đến để giành điểm (đối thủ chính còn lại ở vòng bảng Asian Cup của Thái Lan và Indonesia chính là người láng giềng Đông Nam Á của họ). Dù vậy, cả Kuwait, Jordan lẫn Oman đều không thể sánh với đội tuyển Qatar, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu dự kiến vào ngày 5.1.2027.

Thái Lan (áo xanh) vừa mất 1 đối thủ tại King's Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam cũng có kế hoạch rất chi tiết trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào đầu năm sau. Chúng ta nằm chung bảng E với các đội Yemen và UAE (cùng với Hàn Quốc), nên việc đá giao hữu với Qatar là trận đấu mà chúng ta hướng đến để làm quen với lối chơi của các đội bóng thuộc xứ sở Ả Rập.

Đối thủ của Việt Nam "sát sườn" nhất

Ngoài trận giao hữu với Qatar, đội tuyển Việt Nam đang tích cực chốt các điều khoản cuối cùng, để có trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 30.12 tới đây. Trận giao hữu với Nhật Bản sẽ là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup. Về mặt chuyên môn, Nhật Bản là đội bóng có trình độ cao giống Hàn Quốc, có lối chơi tốc độ giống đội bóng xứ sở kim chi, nên đội tuyển Việt Nam muốn làm quen với lối chơi tốc độ này.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30.12.2026 Ảnh: Ngọc Linh

Với đội tuyển Singapore (thuộc bảng D tại Asian Cup 2027), đội bóng đảo quốc sư tử có 2 trận giao hữu với các đội Paraguay vào ngày 13.11 và Brazil ngày 17.11, trên sân vận động quốc gia Singapore (thuộc giải Mizuho Blue Challange). Dù vậy, 2 trận đấu này chủ yếu mang tính thương mại, ít mang lại các giá trị chuyên môn thiết thực cho đội tuyển Singapore, vì trình độ giữa Brazil và Paraguay so với bóng đá Singapore có cách biệt quá lớn. Điều đó cũng phần nào đến từ việc đội tuyển Singapore không đặt quá nhiều kỳ vọng ở giải vô địch châu Á, họ không quá thiết tha với chuyện gây bất ngờ ở giải đấu này.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam là đội liên hệ với các đối thủ vừa chất lượng, vừa thiết thực nhất cho chiến dịch Asian Cup, trong loạt trận giao hữu trước giải đấu này. Trước khi thi đấu với Qatar và Nhật Bản trong tháng 12, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có thêm các trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan trong tháng 11, với mục đích giúp cho HLV Kim Sang-sik đi tìm nhân tố mới, tranh thủ "ráp" đội hình.