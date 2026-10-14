Chơi rất hay ở AFC Champions League, Đoàn Văn Hậu có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam?

Tầm quan trọng của thể hình và thể lực

Ở trận đấu này, HLV Polking xếp Đoàn Văn Hậu đá trung vệ cùng Bùi Hoàng Việt Anh. Đối đầu với các cầu thủ đẳng cấp của Kashima Antlers, đội bóng top đầu của Nhật Bản, nhưng Văn Hậu chơi chẳng hề ngán bất kỳ đối thủ nào... Với lợi thế về thể hình, anh không chỉ mạnh mẽ trong những pha một đối một, mà còn cho thấy tư duy và sự đa năng khi đá tốt cả trung vệ lệch phải lẫn trung vệ thòng. Anh cũng có lợi thế và không hề kém cạnh đối phương trong các pha tranh chấp bóng bổng, giúp khung thành của thủ môn Nguyễn Filip được đảm bảo hơn.

Đoàn Văn Hậu (phải) vẫn là mẫu cầu thủ đội tuyển Việt Nam cần Ảnh: Minh Tú

Với Văn Hậu hiện giờ, vấn đề lớn nhất không nằm ở năng lực mà là thể trạng. Khi đạt trạng thái tốt nhất, anh vẫn là một trong những cầu thủ có khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Một hậu vệ có thể hình vượt trội, tốc độ tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, không chiến ấn tượng và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn... Chỉ cần biết tiết chế cảm xúc trong thi đấu cũng như giữ được cái đầu lạnh hơn, Văn Hậu vẫn là một trong những mẫu hậu vệ xuất sắc mà bóng đá Việt Nam rất cần.

Khi ra đấu trường châu lục, như tại AFC Champions League Elite, mới thấy tầm quan trọng của thể hình và thể lực trong một trận đấu. Ở hiệp 1, các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội còn rất sung sức nên vẫn giữ được thế trận và có những thời điểm áp đảo Kashima Antlers. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực dần cạn kiệt, các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội không thể theo kịp diễn tiến trận đấu. Chỉ cần tăng tốc, đội bạn đã tạo ra khoảng trống cần thiết để ghi bàn.

Dàn trung vệ chất lượng của đội tuyển Việt Nam

Sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik nên cân nhắc việc triệu tập trở lại Đoàn Văn Hậu để củng cố hàng thủ gặp rất nhiều vấn đề, nhất là việc thua kém về thể hình. Nếu ở đợt FIFA Days vào tháng 11 tới ông Kim gọi lên tuyển các trung vệ có thể hình tốt như Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m), Đoàn Văn Hậu (1,85 m), Lương Chí Khải (1,88 m), Nguyễn Thành Chung (1,81 m)…, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn e ngại các đối thủ ở tầm châu lục.

Một tin vui nữa với bóng đá Việt Nam là trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh đã bình phục chấn thương và tích cực tập luyện chờ ngày trở lại sân cỏ. Với chiều cao 1,84 m cùng tư duy chơi bóng hiện đại, anh không chỉ làm tốt vai trò phòng ngự mà còn ghi bàn mỗi khi tham gia tấn công ở những tình huống cố định. Nếu kịp lấy lại phong độ tốt nhất vào tháng 1.2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn chất lượng ở vị trí trung vệ.

Mạnh Đức Olaha (áo đỏ) nhiều khả năng sẽ lên đội tuyển trong thời gian tới Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, điều cần nhất với HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới đó là tạo sự kết dính giữa các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và các cầu thủ nội, vì rõ ràng ở những giải đấu vừa rồi, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi, nhất là trên hàng công. Cả Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long đều là những cá nhân xuất sắc, nhưng khi lên đội tuyển, họ chưa tìm thấy nhau trong các pha phối hợp để tạo ra tình huống quyết định bàn thắng.

Sắp tới có thể HLV Kim Sang-sik sẽ triệu tập thêm Mạnh Đức Olaha, cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo CLB CA TP.HCM để tăng cường hàng công. Điều này càng khiến ông phải gấp rút có phương án giúp nhóm cầu thủ trên kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thành một khối thống nhất. Có như vậy đội tuyển Việt Nam mới đủ sức cạnh tranh tại đấu trường Asian Cup 2027.