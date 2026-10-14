Thầy Kim về Hàn Quốc nghỉ phép một tuần từ ngày 16.10, 'ngóng' Tiến Linh và Olaha Mạnh Đức

Ngày 16.10, HLV Kim Sang-sik sẽ về Hàn Quốc nghỉ phép và ông đã báo với VFF về thời gian quay lại Việt Nam vào ngày 24.10. Việc nghỉ phép của ông, không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9.11, sau khi V-League hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự trong BHL đánh giá phong độ các cầu thủ, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung quan trọng. Những số liệu thống kê về cầu thủ, trong thời gian ông Kim không có mặt tại Việt Nam, sẽ được các trợ lý cập nhật và báo cáo đầy đủ.

Chắc chắn nhân sự của đội tuyển trong đợt tập trung sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, có hai nhân tố có thể sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nếu như họ chơi tốt trong màu áo CLB. Đó là Tiến Linh và Olaha Mạnh Đức.

Ngôi sao tấn công đa năng

Điểm chung của Tiến Linh và Olaha Mạnh Đức nằm ở chỗ cả 2 người đều đã được khẳng định về mặt đẳng cấp. Olaha Mạnh Đức thi đấu ổn định tại V-League mùa giải liên tục vừa qua. Trước đây, cầu thủ gốc Nigeria chưa có quốc tịch Việt Nam, nên chưa được khoác áo đội tuyển quốc gia. Còn hiện tại, Olaha Mạnh Đức đã được nhập tịch, đủ điều kiện để tham dự Asian Cup 2027. Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9.11, sau khi V-League hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự trong BHL đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung quan trọng.

Olaha Mạnh Đức là cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Olaha Mạnh Đức vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp cho CLB Công an TP.HCM tại Cúp C1 Đông Nam Á, vào lưới CLB Ratchaburi (Thái Lan). Pha bóng này thể hiện đầy đủ các điểm mạnh của tiền đạo này. Anh sút bóng vào lưới đối phương từ khoảng cách 25m, với một động tác dứt điểm vừa kỹ thuật vừa có sự kết hợp của thể lực mạnh mẽ.

Chi tiết đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức năm nay 29 tuổi, độ tuổi vẫn còn đang rất sung sức để tham dự các giải quốc tế lớn. Anh có thể giải quyết bài toán thể lực, bài toán tranh chấp tay đôi mà giới chuyên môn và giới truyền thông trong nước vẫn lo ngại ở một số cầu thủ nhập tịch trong thời gian gần đây.

Thể hình cao lớn (1,86 m), cộng với sự đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, như trung phong, tiền đạo lùi, tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm, Olaha Mạnh Đức sẽ rất hữu ích cho HLV Kim Sang-sik cho chiến dịch Asian Cup 2027.

Gương mặt nhiều kinh nghiệm

Còn với Nguyễn Tiến Linh, anh vốn là chân sút đã khẳng định được đẳng cấp ở Đông Nam Á. Cầu thủ này không được dự ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup 2026 vì anh xuống phong độ đúng vào thời điểm 2 giải đấu vừa nêu diễn ra. Hiện tại, Tiến Linh đang trên đường tìm lại chính mình.

Tiến Linh (22) là cầu thủ đã chứng minh được đẳng cấp Ảnh: Ngọc Linh

Ngôi sao của CLB CA TP.HCM đã ghi được 2 bàn thắng tại V-League 2026-2027, chỉ sau 3 vòng đấu. Thậm chí, có những pha bóng dù Tiến Linh không ghi bàn, anh vẫn thể hiện sự nhạy bén cực cao. Một trong số đó là tình huống Tiến Linh suýt ghi bàn vào lưới SLNA ở vòng 3, vào ngày 11.10 trên sân Vinh (Nghệ An). Anh nhận được bóng từ tình huống đối thủ sơ hở, tăng tốc và thực hiện động tác vừa chạy vừa sút. Đây là động tác rất khó, không phải cầu thủ tấn công nào cũng có thể thực hiện. Pha này suýt thành bàn, nếu như không có tình huống phản xạ, đổ người cực nhanh để đẩy bóng cứu thua của thủ môn Cao Văn Bình (SLNA).

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, sự nhạy bén và năng lực chọn vị trí, năng lực dứt điểm của các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao (ngoại trừ Xuân Son và Đình Bắc). Nếu Tiến Linh được bổ sung cho Asian Cup 2027, trong tay HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm 1 phương án dự phòng có chất lượng rất cao, giúp tăng năng lực săn bàn của đội tuyển Việt Nam.