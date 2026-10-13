HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều đặc biệt khi dẫn dắt U.15 Việt Nam lần đầu đấu World Cup: Đối thủ là ai?

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì về thể thức 8v8?

Chia sẻ về sự chuẩn bị của U.15 Việt Nam cho FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31.10, HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt lưu ý đến thể thức thi đấu mới lạ 8v8. HLV quê Khánh Hòa cho biết thể thức 8v8 với nhiều quy định khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống. Cụ thể, sân thi đấu 8v8 có kích thước 68 m x 50 m, trong khi khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn. Đáng chú ý, luật việt vị chỉ được áp dụng tại khu vực 1/3 sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23 m. Các tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi từ đường biên dọc cũng chuyển từ ném biên sang đá biên.

U.15 Việt Nam tích cực tập luyện cho FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 ẢNH: VFF

Thể thức mới này đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi, đồng thời buộc BHL tính toán lại phương án tổ chức tấn công, phòng ngự và cách vận hành đội hình. “Thể thức 8v8 hoàn toàn mới, từ luật việt vị đến cách đưa bóng trở lại cuộc chơi. Kích thước sân thay đổi nên cách vận hành cũng phải điều chỉnh. Đa số các cầu thủ chúng ta chưa từng thi đấu trên mặt sân và theo thể thức như vậy”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

'Sẵn sàng chinh phục'

HLV Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu trọng tâm của đội tuyển U.15 Việt Nam không chỉ là làm quen với thể thức thi đấu mới, mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ phát triển tư duy, phát huy sự sáng tạo và nâng cao khả năng chơi bóng đa năng, hướng tới những bước tiến trong tương lai.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 với thể thức thi đấu mới 8v8 ẢNH: VFF

Hiện tại, U.15 Việt Nam duy trì quân số 34 cầu thủ và tập luyện hằng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. BHL đang tiến hành đánh giá, sàng lọc lực lượng qua từng tuần để lựa chọn danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận quỹ thời gian chuẩn bị khá hạn chế do một số cầu thủ vẫn phải thi đấu ở cấp độ U.16 tại địa phương. Dù vậy, toàn đội vẫn chủ động triển khai kế hoạch huấn luyện và thích nghi với những yêu cầu chuyên môn của giải đấu. “Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

U.15 Việt Nam tập luyện cho FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan ẢNH: VFF

Từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam ở nhiều cấp độ như U.17, U.19, U.20 và U.23, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng mục tiêu cốt lõi của công tác huấn luyện trẻ vẫn là đào tạo, phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam. Với U.15 Việt Nam, những trải nghiệm tại giải đấu lần này không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế mà còn góp phần xây dựng nền tảng chuyên môn, tư duy và khả năng thích ứng cho chặng đường phát triển lâu dài.