Bảng xếp hạng giải vô địch bóng đá nữ mới nhất: Hà Nội thắng sát nút, đứng tốp 2 sau TP.HCM I

Than KSVN và Phong Phú Hà Nam thắng đậm

Ở trận đấu với CLB TP.HCM II, Than KSVN sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công của Lương Thị Thu Thương. Đến phút 25, Thu Phương nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng mỏ. TP.HCM II nỗ lực đáp trả và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 32 do công của Hoàng Thị Nương.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Thanh Mai lập cú đúp trong vòng 2 phút, trước khi Hà Thị Nhài và Ngô Thị Hè lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 6-1 cho đội bóng vùng mỏ.

Than KSVN (áo xanh) thắng đậm Ảnh: VFF

Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam khẳng định sức mạnh trước Hà Nội II bằng chiến thắng đậm 7-0. Cao Thị Linh mở tỷ số ở phút 33, tạo tiền đề để đội bóng này chiếm ưu thế trong phần còn lại của trận đấu. Sau khi dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, Phong Phú Hà Nam tiếp tục gia tăng cách biệt sau giờ nghỉ. Lưu Hoàng Vân và Cao Thị Linh cùng lập cú đúp trong hiệp 2, góp phần hoàn tất chiến thắng cách biệt cho đội nhà.

Hà Nội I thắng sát nút

Trong trận đấu muộn của lượt 12, Hà Nội I giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thái Nguyên T&T. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 6, khi Nguyễn Thị Thương lập công cho đội bóng thủ đô.

Hà Nội I (áo hồng) đứng thứ hai bảng xếp hạng

Sau bàn mở tỷ số, Hà Nội I chủ động duy trì thế trận chắc chắn. Dù Thái Nguyên T&T nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2, hàng phòng ngự Hà Nội I vẫn thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế đến hết trận và giành trọn 3 điểm. Dù thắng trận nhưng đội Hà Nội I vẫn ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng với 23 điểm, sau đội TP.HCM I với 28 điểm.