Sân bay Ả Rập Xê Út bị tấn công, Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam liệu chịu ảnh hưởng?

Thành phố nơi đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu có sân bay bị tấn công

Chỉ còn gần 3 tháng nữa, VCK Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, những diễn biến an ninh mới nhất ở nước chủ nhà đang làm dấy lên lo ngại về công tác tổ chức giải đấu.

Trong 2 ngày 10 và 11.10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Theo hãng tin Reuters, các vụ tấn công khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong đó, vụ tấn công ngày 10.10 khiến 13 người chết, hơn 300 người bị thương. Vụ tiếp theo vào ngày 11.10 khiến thêm 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Ảnh vệ tinh sân bay King Khalid ở Riyadh một ngày sau vụ tấn công ẢNH: REUTERS

Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út đã gia hạn lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay King Khalid để đánh giá thiệt hại. Theo dữ liệu từ Công ty phân tích hàng không Cirium được AFP dẫn lại, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh dự kiến bị hủy trong ngày 12.10.

Đáng chú ý, Riyadh cũng chính là một trong những thành phố đăng cai Asian Cup 2027, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trong tổng số 3 trận vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu UAE ngày 11.1.2027 trên sân King Saud University tại Riyadh. Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp Hàn Quốc ngày 15.1 trên sân Kingdom Arena, cũng thuộc thủ đô Riyadh. Đến ngày 20.1, đội tuyển Việt Nam mới di chuyển đến thành phố Jeddah để khép lại vòng bảng bằng trận gặp Yemen trên sân Prince Abdullah Al Faisal.

Một xe cứu thương đỗ bên ngoài sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 10.10 ẢNH: REUTERS

Như vậy, 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 đều diễn ra ở chính thành phố có sân bay quốc tế vừa liên tiếp bị tấn công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cho thấy các sân vận động King Saud University và Kingdom Arena bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những vụ tấn công này.

Lo ngại về an ninh và việc di chuyển tại Asian Cup 2027

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2027, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), giải đấu sẽ có 24 đội tuyển tham dự, với 51 trận đấu diễn ra tại 8 sân vận động thuộc 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

BTC dự kiến đón khoảng 1,4 triệu lượt khán giả đến theo dõi các trận đấu. Với quy mô này, hoạt động hàng không và hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các đội tuyển, quan chức, truyền thông và người hâm mộ.

Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh cũng từng bị tấn công hồi tháng 9 ẢNH: REUTERS

Sân bay King Khalid là một trong những cửa ngõ hàng không chính của Riyadh. Vì vậy, nếu cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc tình trạng hạn chế chuyến bay kéo dài đến gần thời điểm giải đấu, công tác hậu cần có thể gặp khó khăn.

Trước khi xảy ra các vụ tấn công, AFC đã tổ chức cuộc họp ngày 29.9 để rà soát công tác chuẩn bị Asian Cup 2027, đồng thời công bố hàng loạt điểm mới về công nghệ và tổ chức. Theo kế hoạch được công bố tại cuộc họp, Ả Rập Xê Út sẽ sử dụng 8 sân vận động tại 3 thành phố đăng cai. Trong đó, 5 sân tại Riyadh đã hoàn thiện, còn 3 sân ở Jeddah và Al Khobar đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng.

Nước chủ nhà cũng chuẩn bị hệ thống khách sạn, sân tập, trung tâm điều hành và các khu vực phục vụ người hâm mộ. Những trận đấu thử cuối cùng tại các sân vận động dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12.2026.

Theo lịch thi đấu dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận ở thành phố Riyadh ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, diễn biến an ninh mới nhất tại Riyadh có thể đặt ra thêm yêu cầu đối với công tác bảo vệ các địa điểm thi đấu, kiểm soát giao thông và xây dựng phương án vận chuyển dự phòng.

Tính đến ngày 12.10, AFC và BTC nước chủ nhà chưa công bố thông báo chính thức về việc điều chỉnh lịch thi đấu, thay đổi địa điểm tổ chức hay hoãn Asian Cup 2027 liên quan đến các vụ tấn công sân bay.

Giải đấu vẫn còn gần 3 tháng nữa mới khởi tranh, đồng nghĩa Ả Rập Xê Út còn thời gian để khắc phục thiệt hại, ổn định hoạt động hàng không và triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh cần thiết.