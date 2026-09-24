Gấu tấn công làm 6 người chết ở Nga, một thị trấn bị gấu bao vây

“Do thực hiện nhiệm vụ không đúng cách và thiếu sự giám sát đầy đủ, đã có 6 vụ gấu nâu tấn công gây tử vong được ghi nhận trong tháng 9 tại các khu vực hành chính Yeniseysky, Sosnovoborsky và Yermakovsky thuộc tỉnh Krasnoyarsk”, Ủy ban Điều tra Nga cho biết.

Theo AFP, nạn nhân mới nhất là 1 công nhân khai thác gỗ 39 tuổi, bị gấu tấn công khi đang trông coi máy móc trong rừng vào sáng 23.9.

Hồi đầu tháng 9, giới chức cũng phát hiện thi thể của 2 người bị cắn xé dã man trong một khu rừng gần thị trấn Podtyosovo. Một công nhân nhà máy 40 tuổi cũng thiệt mạng khi đi qua khu rừng này vào ngày 6.9. Ba người khác tiếp tục thiệt mạng trong những tuần sau đó.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, số lượng gấu nâu ở Nga đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990, từ khoảng 130.000 con lên gần 308.000 con vào năm 2026 ẢNH: AFP

Sau các vụ tấn công, Ủy ban Điều tra Nga mở cuộc điều tra hình sự về khả năng chính quyền địa phương đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm soát gấu và bảo vệ người dân.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo trên nền tảng mạng xã hội Max cho hay, người dân đã gửi hơn 120 báo cáo về việc nhìn thấy gấu tại hơn 15 quận, trong đó có cả khu vực xung quanh thành phố Krasnoyarsk.

“Cuộc điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của các quan chức phụ trách ứng phó với tình trạng gấu xuất hiện tại khu dân cư”, Ủy ban Điều tra cho biết.

Tình trạng trên diễn ra trong bối cảnh số lượng gấu nâu tại Nga tăng mạnh. Theo thông báo của Ủy ban Điều tra, chi nhánh phụ trách Krasnoyarsk và Khakassia lân cận, quần thể gấu nâu trong khu vực đã tăng lên hơn 26.000 con, gấp khoảng 2,5 lần so với trước đây.

Cùng ngày 23.9, Ông Dmitry Buchenik, phó lãnh đạo vùng Khakassia lân cận, cho biết gấu đã xuất hiện ở nhiều hướng quanh thị trấn Abaza, khiến nơi này gần như bị gấu bao vây. Theo ông, lực lượng chức năng đã xua đuổi một số con gấu khỏi khu vực gần cây cầu và tiêu diệt 3 con, trong đó có 1 con có kích thước lớn.

Tại vùng Tomsk, Thống đốc Vladimir Mazur ngày 22.9 đã quyết định hạn chế các sự kiện tập thể, chuyến tham quan và hoạt động du lịch trong rừng ít nhất đến ngày 1.11, sau khi số vụ chạm trán với gấu gia tăng.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, số lượng gấu nâu tại Nga đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990, từ khoảng 130.000 con lên gần 308.000 con vào năm 2026. Tuy nhiên, Bộ này cho biết số vụ gấu tấn công người trên toàn nước Nga vẫn tương đối ổn định, khoảng 20-30 vụ mỗi năm.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng cho hay gấu thường bỏ chạy trong phần lớn các trường hợp chạm trán với con người. Dù vậy, các vụ chạm trán giữa gấu và người đang gây lo ngại tại nhiều khu vực.