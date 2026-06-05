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Thế giới Chuyện lạ

Con gấu 'cực kỳ thông minh' nhiều lần trốn thoát nỗ lực truy bắt ở Nhật Bản

Khánh An
Khánh An
05/06/2026 11:29 GMT+7

Một con gấu đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của các thợ săn, cảnh sát và lính cứu hỏa tại Nhật Bản, sau khi biết tự mở vòi nước để uống và mở khóa cửa sổ tại tòa nhà nơi nó ẩn nấp.

Con gấu 'cực kỳ thông minh' nhiều lần trốn thoát nỗ lực truy bắt ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Con gấu trong khuôn viên một văn phòng tại tỉnh Fukushima hôm 2.6

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 5.6 dẫn lời giới chức Nhật Bản cho hay một con gấu "cực kỳ thông minh" đã nhiều lần thoát khỏi nỗ lực truy bắt của lực lượng chức năng, sau khi làm bị thương 4 người tại tỉnh Fukushima ở miền bắc nước này.

Theo đó, con gấu hoang dã dường như biết mở vòi nước để uống và còn mở chốt cửa sổ để trốn thoát.

Truyền thông địa phương đưa tin con gấu đã tấn công 4 người tại hai nhà máy ở tỉnh Fukushima hôm 2.6, trước khi trốn vào một tòa nhà.

Nó đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của những thợ săn và lực lượng cứu hộ trang bị bẫy, súng gây mê và đã chạy thoát vào cuối ngày 3.6. Một quan chức tỉnh Fukushima cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy con gấu tính đến sáng 5.6.

Theo Thị trưởng thành phố Fukushima Yuki Baba, có bằng chứng cho thấy con vật "tự mở khóa cửa sổ" để trốn thoát, với nhiều dấu móng vuốt gần đó. Con vật được cho là "cực kỳ thông minh" khi biết mở vòi nước để uống.

"Với sự hợp tác của các thợ săn, cảnh sát và lính cứu hỏa, tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp có thể. Việc chúng tôi không đạt được mục tiêu dù đã nỗ lực hết sức là điều vô cùng đáng tiếc", ông Baba nói về nỗ lực bắt con vật.

Năm ngoái, có 13 người thiệt mạng do gấu tấn công ở Nhật, con số cao nhất từ trước đến nay. Số lượng loài động vật hoang dã này xuất hiện cũng tăng vọt khi chúng thức dậy sau kỳ ngủ đông trong tình trạng đói khát.

Trong tài khóa vừa qua tính đến tháng 3, số vụ gấu xuất hiện trên toàn quốc đã vượt quá 50.000 lần, gấp hơn hai lần kỷ lục trước đó được thiết lập hai năm trước.

Những con gấu thường được phát hiện trong nhà dân, lảng vảng gần trường học và phá hoại các siêu thị, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gần như mỗi ngày.

Các chuyên gia cho biết, gấu đang phát triển mạnh một phần nhờ nguồn thức ăn dồi dào, bao gồm quả sồi, hươu và lợn rừng, trong bối cảnh khí hậu ấm lên.

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