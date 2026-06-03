Gấu đen đuổi bắt, tấn công người liên hoàn ở Nhật Bản

Hãng Kyodo ngày 2.6 đưa tin về vụ việc xảy ra tại nhà máy thép Fukushima (quận Sasakino thuộc tỉnh Fukushima), khi camera an ninh đã ghi lại cảnh một con gấu đen xông vào khuôn viên và quật ngã một người đàn ông khoảng 20 tuổi.

Con gấu sau đó tiến vào trong tòa nhà và làm bị thương một nam nhân viên khác. Chưa dừng lại ở đó, gấu tiếp tục di chuyển sang một công ty lân cận, tấn công thêm một người đàn ông ngoài 60 tuổi rồi tẩu thoát sang khu dân cư gần đó. Một cụ bà khoảng 80 tuổi cũng đã bị gấu tấn công.

Camera an ninh ghi lại cảnh gấu đen tấn công một người tại nhà máy thép Fukushima ở Nhật Bản ngày 2.6 ẢNH: AP

Truyền thông cho hay cả 4 nạn nhân đều cùng bị một con gấu tấn công. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và không ai nguy hiểm đến tính mạng. Tính đến chiều ngày 2.6, con gấu vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và cân nhắc phương án bắn hạ con gấu, theo Kyodo.

Cũng trong ngày 2.6, Đài NHK đưa tin về một trường hợp khác đã tử vong, nghi do bị gấu tấn công. Theo đó, thi thể của một cụ bà được phát hiện tại khu vực rừng núi thuộc thành phố Akita, miền bắc Nhật Bản.

Giới chức nhận tin báo từ người thân vào khoảng 7 giờ sáng 2.6 (theo giờ địa phương) rằng nạn nhân có thể đã bị gấu tấn công. Con gấu xuất hiện lần này đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt vào lúc 9 giờ 40.

Nhật Bản thời gian qua liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp gấu tấn công người. Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, vào năm ngoái, nước này ghi nhận mức kỷ lục với hơn 230 vụ gấu tấn công, khiến 13 người thiệt mạng.

Theo AP, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ chạm trán giữa người và gấu đang gia tăng khi chúng xuất hiện thường xuyên hơn tại các khu vực có dân cư già hóa và số lượng người săn bắt gấu ngày càng giảm.

Trước tình trạng trên, giới chức Nhật Bản đã vạch ra kế hoạch quản lý quần thể gấu, bao gồm kêu gọi việc tiêu diệt chúng một cách có hệ thống. Giới chức sẽ triển khai 2.500 nhân viên kiểm soát gấu trong vòng 5 năm tại các thành phố, đồng thời tăng gấp đôi số lượng đặt bẫy gấu.

Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đã công bố cẩm nang ứng phó khi gặp gấu, khuyến cáo người dân không nên hoảng loạn khi đối mặt với gấu và tránh quay đầu bỏ chạy. Trong trường hợp bị tấn công, người dân nên nằm sấp, cuộn tròn cơ thể và bảo vệ vùng cổ để giảm nguy cơ bị thương nghiêm trọng.