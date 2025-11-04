Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Gấu tấn công người liên tục, Nhật Bản điều binh lính hỗ trợ bắt

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/11/2025 08:19 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) sẽ cử quân nhân đến tỉnh Akita để hỗ trợ các biện pháp bắt gấu, trước tình trạng xuất hiện nhiều trường hợp gấu tấn công người trong thời gian qua.

Tỉnh Akita tại Nhật Bản ngày 3.11 ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bị gấu tấn công. Cảnh sát địa phương cho biết thi thể một phụ nữ 79 tuổi được tìm thấy tại khu rừng ở Akita trong ngày 3.11, với những vết thương nghiêm trọng cho thấy bà bị gấu tấn công, The Straits Times đưa tin.

Trước tình trạng gấu tấn công người gia tăng, GSDF thông báo sẽ cử lực lượng đến tỉnh Akita theo yêu cầu từ chính quyền địa phương. Theo The Japan Times ngày 2.11, các binh sĩ Nhật Bản sẽ hỗ trợ hậu cần, chẳng hạn như vận chuyển bẫy hộp, song không tham gia trực tiếp vào việc tiêu hủy gấu.

Nhật Bản điều quân đội hỗ trợ trấn áp gấu - Ảnh 1.

Quân nhân Nhật Bản di chuyển bẫy gấu trong đợt huấn luyện kiểm soát động vật hoang dã

ẢNH: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ MẶT ĐẤT NHẬT BẢN

"Sự kiệt sức của những người liên quan (trong việc giải quyết các vụ tấn công của gấu) đã lên đến đỉnh điểm, và chúng tôi không thể đối phó với tình hình chỉ bằng sức người", Thống đốc Akita Suzuki Kenta phát biểu trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi tuần trước.

Tại Akita, đã có hơn 8.000 trường hợp nhìn thấy gấu, các vụ gấu tấn công làm ít nhất 50 người bị thương và đã có 3 trường hợp tử vong, trước khi cảnh sát phát hiện thêm thi thể người phụ nữ ngày 3.11.

Xét trên toàn Nhật Bản, Bộ Môi trường nước này cho hay tính đến ngày 30.10, đã có 12 người bị gấu giết chết trong tài khóa năm nay, con số cao kỷ lục. Thương vong do gấu tấn công được ghi nhận ở các tỉnh Hokkaido, Akita, Iwate, Miyagi và Nagano.

Thợ săn gấu lão thành kể câu chuyện đáng lo cho Nhật Bản

Ông Suzuki nói rằng gấu hoang dã cũng đã xuất hiện ở các khu vực đô thị và người dân phải cẩn thận ngay cả khi mở cửa trước.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trước đây đã hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát thiệt hại do động vật hoang dã gây ra. Một số người đã bày tỏ hy vọng trên mạng rằng SDF sẽ trực tiếp tiêu hủy gấu hoang dã, dù vậy phía lực lượng phòng vệ lưu ý những loại súng của GSDF không được thiết kế để săn gấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro phát biểu hôm 31.10 rằng: "SDF không tiến hành huấn luyện diệt trừ động vật hoang dã bằng súng săn, cũng không có đủ kiến thức cần thiết".

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản gấu tấn công người lực lượng phòng vệ SDF
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
