Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Thành phố Nhật Bản buộc phải đóng cửa gần 100 trường học vì gấu

Thụy Miên
Thụy Miên
08/06/2026 14:46 GMT+7

Một con gấu bị phát hiện chạy rông trên đường phố của thành phố Utsunomiya, phía bắc Tokyo, trong 3 ngày, buộc chính quyền phải ra lệnh đóng cửa gần 100 trường học hôm nay (8.6).

Số trường hợp nhìn thấy gấu tăng mạnh ở Nhật Bản trong năm qua

ảnh: reuters

Chính quyền thành phố Utsunomiya yêu cầu đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn vào ngày 8.6 sau khi nhận được hơn 10 cuộc trình báo có gấu xuất hiện kể từ hôm 6.6.

Một trong những địa điểm có gấu xuất hiện là một trung tâm thương mại khép kín.

"Chúng tôi đã triển khai các phương tiện đến những khu vực ghi nhận có gấu để cảnh báo người dân và thúc giục mọi người không ra ngoài hoặc ở yên trong xe", AFP hôm nay dẫn lời một quan chức thành phố Utsunomiya.

Quan chức này cũng xác nhận hàng chục thợ săn, cảnh sát và phía địa phương đang nỗ lực săn lùng con vật.

Đến nay vẫn chưa rõ liệu chỉ có một con gấu hoặc hơn trong những vụ việc bắt đầu từ cuối tuần qua.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản ghi nhận số trường hợp có gấu xuất hiện và tấn công người đang gia tăng, đặc biệt ở những vùng đô thị.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng cộng đã có 13 người thiệt mạng vì bị gấu tấn công, và những vụ chạm trán giữa người và gấu đi kiếm ăn cũng tăng mạnh.

Trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, số trường hợp phát hiện gấu trên toàn Nhật Bản đã tăng lên 50.000, cao hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó được thiết lập cách đây 2 năm, theo số liệu chính thức.

Tại thành phố Utsunomiya, thủ phủ tỉnh Tochigi với dân số 510.000 người, năm 2025 chỉ có 2 trường hợp nhìn thấy gấu nhưng chưa được xác nhận chính thức.

Trong vụ việc đang diễn ra, một con, hoặc nhiều con gấu, lần đầu được nhìn thấy vào sáng 6.6 ở phía bắc trung tâm thành phố, và được mô tả dài khoảng 1 m.

Sau đó giới chức sở tại nhận được một loạt các cuộc trình báo về gấu tại công viên, trường trung học và trung học cơ sở cũng như một trung tâm thương mại.

Một quan chức chính quyền thành phố cho hay vào rạng sáng nay (8.6), người dân gọi điện báo đã thấy một con gấu gần khu chợ đầu mối.

Đến nay, vẫn chưa thấy tung tích con gấu khả nghi.

UAV sủa, bắn pháo hoa để đuổi gấu tại Nhật Bản

Tin liên quan

Con gấu 'cực kỳ thông minh' nhiều lần trốn thoát nỗ lực truy bắt ở Nhật Bản

Con gấu 'cực kỳ thông minh' nhiều lần trốn thoát nỗ lực truy bắt ở Nhật Bản

Một con gấu đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của các thợ săn, cảnh sát và lính cứu hỏa tại Nhật Bản, sau khi biết tự mở vòi nước để uống và mở khóa cửa sổ tại tòa nhà nơi nó ẩn nấp.

Bộ đôi cá voi phá kỷ lục về hành trình vượt biển

Bắt được sói xổng chuồng ở Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

gấu xuất hiện thành phố Utsunomiya đóng cửa trường học gấu tấn công người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận