Thành phố Nhật Bản buộc phải đóng cửa gần 100 trường học vì gấu

Số trường hợp nhìn thấy gấu tăng mạnh ở Nhật Bản trong năm qua ảnh: reuters

Chính quyền thành phố Utsunomiya yêu cầu đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn vào ngày 8.6 sau khi nhận được hơn 10 cuộc trình báo có gấu xuất hiện kể từ hôm 6.6.

Một trong những địa điểm có gấu xuất hiện là một trung tâm thương mại khép kín.

"Chúng tôi đã triển khai các phương tiện đến những khu vực ghi nhận có gấu để cảnh báo người dân và thúc giục mọi người không ra ngoài hoặc ở yên trong xe", AFP hôm nay dẫn lời một quan chức thành phố Utsunomiya.

Quan chức này cũng xác nhận hàng chục thợ săn, cảnh sát và phía địa phương đang nỗ lực săn lùng con vật.

Đến nay vẫn chưa rõ liệu chỉ có một con gấu hoặc hơn trong những vụ việc bắt đầu từ cuối tuần qua.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản ghi nhận số trường hợp có gấu xuất hiện và tấn công người đang gia tăng, đặc biệt ở những vùng đô thị.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng cộng đã có 13 người thiệt mạng vì bị gấu tấn công, và những vụ chạm trán giữa người và gấu đi kiếm ăn cũng tăng mạnh.

Trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, số trường hợp phát hiện gấu trên toàn Nhật Bản đã tăng lên 50.000, cao hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó được thiết lập cách đây 2 năm, theo số liệu chính thức.

Tại thành phố Utsunomiya, thủ phủ tỉnh Tochigi với dân số 510.000 người, năm 2025 chỉ có 2 trường hợp nhìn thấy gấu nhưng chưa được xác nhận chính thức.

Trong vụ việc đang diễn ra, một con, hoặc nhiều con gấu, lần đầu được nhìn thấy vào sáng 6.6 ở phía bắc trung tâm thành phố, và được mô tả dài khoảng 1 m.

Sau đó giới chức sở tại nhận được một loạt các cuộc trình báo về gấu tại công viên, trường trung học và trung học cơ sở cũng như một trung tâm thương mại.

Một quan chức chính quyền thành phố cho hay vào rạng sáng nay (8.6), người dân gọi điện báo đã thấy một con gấu gần khu chợ đầu mối.

Đến nay, vẫn chưa thấy tung tích con gấu khả nghi.